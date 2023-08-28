«Одержимый человек»: зампред гродненской «Белой Руси» резко выступила против Азаренка 12 28.08.2023, 9:30

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В рядах «ябатек» наметился очередной разлад.

Зампредседателя Гродненской областной организации общественного объединения и член партии «Белая Русь» Светлана Варяница резко высказалась против пропагандиста Григория Азаренка в своем телеграм-канале. Она осудила его последнее выступление на СТВ, где тот «клеймил» интеллигенцию.

Азаренок в пятницу в своей программе, воодушевленный визитом Лукашенко в БГУ, заявил, что белорусская интеллигенция, как ранее советская и российская, ничтожна, антинародна, не хочет включаться в борьбу с Западом и заслуживает ни много ни мало расстрелов.

Светлана Варяница в посте в своем телеграм-канале в воскресенье резко осудила такие высказывания и выступила против «азаренковщины». По ее словам, она уже давно не смотрит передачи Григория, но в этот раз даже ее пожилая мама сказала, что Азаренок — это «плохо» и уже никуда не годится. Тогда Светлана решила послушать последнюю программу сама.

«Если бы в жизни не встречалась, не знала, то решила бы, что слушаю одержимого человека. Ощущение, что стал заложником того образа на ТВ, который то ли сам сформировал, то ли это командная работа», — отмечает Варяница.

По ее словам, ее мама просила «не трогать» Григория, мол, пусть говорит, что хочет, а то, если задеть его, мало ли какие у него покровители — начнут сводить счеты.

«Я маму понимаю, она за всю жизнь много чего повидала. Да только я не могу не думать о своих детях, о внуках, о стране. Им жить в Беларуси и дальше. Я не хочу, чтобы моя страна становилась азаренковщиной и бондаревщиной, не хочу, чтобы их запугивали казематами Лубянки и новым Ждановым со Сталиным.

Я не могу принять той формы, в которую сваливается мой товарищ по партии «Белая Русь» Григорий Азаренок.

И да, я против оголтелого шельмования ректорского корпуса Беларуси. Жуку Игорю Георгиевичу (ректору ГрГМУ) уже из толпы кричали „крыса“ в августе 2020-го. С государственного телеканала тоже такое прокричали?» — написала активистка «Белой Руси».

Ранее у Светланы Варяницы уже был конфликт с гродненской провластной доносчицей Ольгой Бондаревой, когда та зимой выступила против детской театральной постановки «Монстры на новогодних каникулах» в Гродно, узрев в ней «размывание нравственных основ» и пропаганду «толерантности к монстрам, убийцам, вампирам, педофилам и трансгендерам». Варяница назвала это «бредом воспаленного сознания».

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