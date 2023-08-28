«Есть случаи, когда каждый рубль человеку нужен» 13 28.08.2023, 10:33

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В минском ресторане произошла странная история с чаевыми, которая взорвала соцсети.

Директор минского ресторана японской кухни «Сакагучи» пожаловалась в соцсетях на клиентов, которые делают большой заказ, но не оставляют чаевые (а их дети еще и портят имущество заведения). После того как сторис в инстаграм-аккаунте ресторана привлекли внимание блогера «Мерзкий Кокобай», белорусы принялись активно комментировать ситуацию, причем мнения пользователей разделились, пишет «Зеркало». Чуть позже ресторатор опубликовала пояснение, из которого следует, что описанные ею истории были вымышленными и «ни один реальный гость не пострадал».

Ресторан японской кухни «Сакагучи» открылся в столичном жилом комплексе «Минск Мир» летом прошлого года. Его совладелица Дарья рассказывала в интервью Relax.by, что шеф-повар заведения — японец с большим стажем, а делать ставку здесь планировали не на суши, а на традиционный японский стрит-фуд вроде рамена и такояки.

На выходных Дарья опубликовала в инстаграм-аккаунте ресторана сторис о двух компаниях гостей, которые сделали в заведении большой заказ и не оставили чаевые. В первом случае речь шла о семье с тремя детьми, которые доставили сотрудникам немало хлопот: во время беготни по залу «разбили чашку, сломали декорацию, привезенную из Японии», и вынудили других клиентов покинуть ресторан из-за шума. Поели гости на 350 рублей и оставили 0 чаевых.

Во втором случае восемь взрослых отмечали годовщину и «занимали ползала три часа». При этом гости получили от ресторана бесплатные купоны на десерты и другие приятные бонусы, например выигранные в лотерею призы. Потом потребовали разделить счет на 400 рублей («это их право, просто отвлекло официанта на 15 минут»), а чаевых оставили 3,5 рубля («то есть каждый человек даже по рублю не оставил»).

«Есть случаи, когда каждый рубль человеку нужен, конечно. Это не про „должен“, просто я бы после такого сервиса и подарков не смогла не оставить [чаевые] и уйти просто со словами „спасибо“», — резюмировала директор ресторана.

После того как сторис перепостил у себя в телеграм-канале «Мерзкий Кокобай», туда посыпались сотни комментариев белорусов. Многие считают, что владельцы заведений и официанты не вправе требовать от гостей чаевых, потому что обслуживать клиентов — это обычная работа, за которую никто не обязан дополнительно платить.

«Может, еще остаться вам помочь посуду помыть?»

«Чаевые — это личное желание и восприятие гостя. Если оставил — спасибо. Не оставил — тоже спасибо, что пришел».

«С нашими ценами и обслуживанием нет никакого желания оставлять чаевые! Слишком дорогой чай!»

«Оставлять или не оставлять чаевые — это дело каждого. Но если компания нанесла ущерб имуществу ресторана (будь то разбитая кружка или декорация) — они должны возместить ущерб в полном объеме».

«Все должно быть включено в счет. Я не должен думать, сколько же сверху заплатить за продукты и сервис, нигде».

Им возражают из другого лагеря, говоря, что чаевые — основной заработок официанта, а традиция их платить сложилась уже давно и существует во многих странах:

«Тут все пытаются доказать, что это справедливо или нет, но это то, что есть! Когда работаешь официантом — понимаешь, что чаевые — это тот доход, который ты получаешь. Вы все тут носите учителям цветы на 1 сентября и конфеты врачам, это же тоже культура?!»

«Если ты идешь в заведение и тебе показали классный сервис, но при этом ты не оставляешь чаевые, пойми, что всем пофиг от твоих 5−100 рублей. Человек миллионером не станет, просто тебя будут считать колхозником, которым ты и являешься. Стоит поработать официантом — чтобы всегда оставлять чаевые!»

Тем временем история развивалась в соцсетях самого ресторана — за этим следил портал Blizko.by. Директор заведения уточнила, что «говорила про чаевые не „всегда“, а, конечно, в случае хорошего сервиса».

— Чаевые — это выбор каждого и способ благодарности, если есть за что благодарить, — добавила Дарья, но подчеркнула, что если бы зарплата официантов и администраторов тоже закладывалась в стоимость меню, то цены пришлось бы повысить «на 20% минимум».

Впоследствии ресторатор и вовсе объяснила, что описанные ею истории были «вымышленной совокупностью образа, а не реальной ситуацией» и «ни один реальный гость не пострадал».

Тем менее, по ее словам, таких случаев, когда официант весь вечер вынужден обслуживать только один большой стол, — «нескончаемое множество». А значит, клиентам следовало бы скинуться хотя бы по рублю с человека, чтобы отблагодарить сотрудника за сервис.

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