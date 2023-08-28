Маляр: На южном фланге Бахмута идет продвижение ВСУ 1 28.08.2023, 10:33

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Анна Маляр

В общей сложности на этом направлении освобождены уже 44 кв. км территории.

Украинские войска освободили 1 кв. км на Бахмутском направлении на прошлой неделе. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 28 августа в эфире телемарафона, который транслировал телеканал «Рада».

По словам Маляр, на Бахмутском направлении было довольно успешное продвижение. Там заняли ключевые господствующие высоты.

«На южном фланге Бахмута у нас идет продвижение, и на прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр», – сказала она.

Маляр добавила, что в общей сложности уже 44 кв. км территории освобождены на этом направлении.

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