Маляр: На южном фланге Бахмута идет продвижение ВСУ

Маляр: На южном фланге Бахмута идет продвижение ВСУ1
- 28.08.2023, 10:33
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В общей сложности на этом направлении освобождены уже 44 кв. км территории.
Украинские войска освободили 1 кв. км на Бахмутском направлении на прошлой неделе. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 28 августа в эфире телемарафона, который транслировал телеканал «Рада».
По словам Маляр, на Бахмутском направлении было довольно успешное продвижение. Там заняли ключевые господствующие высоты.
«На южном фланге Бахмута у нас идет продвижение, и на прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр», – сказала она.
Маляр добавила, что в общей сложности уже 44 кв. км территории освобождены на этом направлении.