закрыть
28 августа 2023, понедельник, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ССО рассказали об операции Top Gun в Крыму

  • 28.08.2023, 11:09
  • 1,626
ССО рассказали об операции Top Gun в Крыму
Фото: Іван Федоров

Поражены объекты 126 бригады береговой охраны Черноморского флота РФ.

Силы специальных операций Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили объекты 126 бригады береговой охраны Черноморского флота РФ. Об этом сообщают ССО Украины в Telegram 28 августа.

В ходе атаки было применено несколько ударных беспилотников, нанесших поражение по месту дислокации подразделения оккупантов в Перевальном в Крыму. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными, говорится в сообщении.

Сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности, отметили в ССО, но дроны успешно преодолели маршрут и дошли до целей.

ССО опубликовали фото одного из участвовавших в операции дронов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников
Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников