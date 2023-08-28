ССО рассказали об операции Top Gun в Крыму
- 28.08.2023, 11:09
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Поражены объекты 126 бригады береговой охраны Черноморского флота РФ.
Силы специальных операций Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили объекты 126 бригады береговой охраны Черноморского флота РФ. Об этом сообщают ССО Украины в Telegram 28 августа.
В ходе атаки было применено несколько ударных беспилотников, нанесших поражение по месту дислокации подразделения оккупантов в Перевальном в Крыму. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными, говорится в сообщении.
Сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности, отметили в ССО, но дроны успешно преодолели маршрут и дошли до целей.
ССО опубликовали фото одного из участвовавших в операции дронов.