Два товарщиа Путина Виктор Небоженко

28.08.2023, 11:31

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Виктор Небоженко

Лукашенко и Кадыров будут давать показания против хозяина Кремля в Гааге.

У Путина было два товарища, близких друзей, которых он хороши знал. Они легко угадывали его пожелания, вкусы, страхи и надежды - это Медведчук из Украины и Пригожин из Петербурга. Путина и Медведчука связывало чекистское прошлое обоих, и с Пригожиным глубокая 20-30-летняя дружба - это люди, которым он доверял самые сложные дела в России и Украине. Обоих их, как они не старались, не любило ближайшее окружение Путина.

Как цинично и пафосно любит говорить Путин о своих близких друзьях - Медведчук и Пригожин - это «люди сложной судьбы, но талантливые бизнесмены». В результате, один из них - Медведчук, мощно обогатившись за счет путинской России, «проворонил» Украину, оставив ее в руках Запада, другой друг Путина - глава ЧВК Вагнер Пригожин оказался предателем и сильно унизил российского президента перед всем миром.

Остались Лукашенко и Кадыров, но на них у Путина еще меньше надежды. Придет время, Лукашенко и Кадыров легко отрекутся от Путина, и спасая себя, будут смело выступать на Международном уголовном суде в Гааге, давая показания против Путина.

Виктор Небоженко, Facebook

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