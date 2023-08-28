«Позвонили из Беларуси и сказали аннулировать» 1 28.08.2023, 11:40

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Белорусы рассказали, как меняли и продлевали паспорт в Польше.

Срок действия белорусского паспорта рано или поздно заканчивается, но по разным причинам не все могут вернуться на родину, чтобы его заменить. MOST cобрал истории белорусов, которые пытались заменить или продлить паспорт в Польше, и что из этого вышло.

«Вопросов в консульстве не задавали»

Белоруска Яна меняла паспорт вместе с супругом. Документы семья подавала в Варшаве.

— Мы знали, что очередь на замену паспорта очень долгая, поэтому позаботились об этом заранее. На момент подачи документов срок действия паспорта мужа заканчивался через год, моего — через два. Записывались прошлым летом. Отправили два письма на электронную почту poland. consul@mfa.gov.by. Ответ пришел через две недели. Мужу прием назначили на апрель, а мне — на май. Кроме прочего, в письме с ответом была просьба подтвердить предложенное время записи и прислать номер мобильного телефона. За два дня до назначенного времени представители консульства позвонили и напомнили о записи.

Для замены паспорта Яна с супругом написали также заявление о постановке на временный консульский учет.

Из документов семья предоставляла:

1. Заявления на замену паспорта и на постановку на временный консульский учет. Оба заявления заполнялись заранее.

2. Четыре фотографии 40×50 см. Фотографии должны были быть неразрезанными. Если бы фотографии не соответствовали заявленным требованиям — документы могли не принять. «Сотрудники могут измерять параметры линейкой», — рассказывает героиня.

3. Паспорт, подлежащий замене. После подачи документов паспорт не забирают.

4. Свидетельство о браке. Если человек в разводе, то нужно предоставить свидетельство о разводе.

5. Свидетельства о рождении.

6. Карту побыта (вид на жительство. — Прим. ред.). Достаточно предоставить пластиковую карточку. Предоставлять децизию, апостиль и присяжный перевод не нужно.

7. Мельдунек (документ о регистрации по месту проживания в Польше. — Прим. ред.) — тоже без апостиля и присяжного перевода.

Кроме того, те, у кого есть дети, предоставляют свидетельства о рождении детей.

— В апреле на подачу документов мы поехали вместе с мужем, несмотря на то, что моя запись была назначена на май. В консульство нас впустили вместе. Там я решила спросить у сотрудницы, могу ли я здесь и сейчас подать свои документы вместе с мужем, уточнив, что моя запись назначена на май. Все документы у меня были с собой. Сотрудница приняла мои документы на основании заявления о замене паспорта в связи с невозможностью его использовать.

За замену паспорта белорусы заплатили по 100 евро с человека наличными. Яна отмечает, что могут возникнуть проблемы, если человек планирует рассчитаться банковской картой или другой валютой.

Супруг Яны из Могилева, соответственно, замена его паспорта осуществлялась там. Через два месяца мужчине позвонили и сообщили, что паспорт готов и его можно забрать. А вот Яна из маленького города Беларуси, и паспорт меняли на протяжении четырех месяцев.

«Успели даже поволноваться», — комментирует белоруска.

Паспорта семья получила недавно и очень рада, что на ближайшие десять лет этот вопрос закрыт.

— Мы переехали в Польшу в 2019 году и с того времени там (в Беларуси. — Прим. ред.) не были, так что политических дел на нас там нет, гуманитарных виз у нас тоже нет. Вопросов в консульстве никаких не задавали, все сотрудницы были доброжелательными. А у женщины, которая принимала наши документы, на шее был кулон «Беларусь».

«Лучше буду европейским бомжом, чем сидеть в тюрьме»

Екатерина записалась на продление паспорта в белорусское консульство в Варшаве в августе 2022 года, срок действия паспорта заканчивался в феврале 2023-го. По электронной почте девушка получила варианты открытых дат на февраль, список необходимых документов и информацию о том, что на месте нужно будет произвести оплату в размере 30 евро.

— Пришла в консульство и сдала паспорт без проблем. Через неделю перезвонили и сказали, что все в порядке и что завтра паспорт можно забрать. Когда я пришла в консульство, сотрудница меня ошарашила: «Нам очень жаль, но мы аннулировали продление вашего паспорта». Я спросила, как стоит поступить в данной ситуации, на что мне посоветовали ехать в Беларусь и по месту прописки решать этот вопрос в паспортном столе. Я была в шоке. Напомнила им, что вчера по телефону мне сказали, что все в порядке, что паспорт продлили. А в ответ: «Позвонили из Беларуси и сказали аннулировать. Причину не объясняли». Паспорт забрала со словами: «Лучше буду европейским бомжом, чем сидеть в тюрьме» — и ушла.

В Беларуси на Екатерину заведено несколько уголовных дел. С работы девушку уволили. Все банковские карты аннулировали, а имущество в доме описали.

«Белорусский паспорт останется лежать в шуфлядке до лучших времен»

Белорус Ян менял паспорт в консульстве Беларуси в Бяла-Подляске. Сначала мужчина попробовал записаться по телефону, но это ему не удалось. Тогда Ян решил написать электронное письмо. Ответ с открытыми датами получил в течение недели. Запись предлагалась через три месяца.

— В Варшаву я даже не пытался писать: по слухам, очередь на тот момент там была около семи-восьми месяцев. Список документов я взял с сайта белорусского консульства и все документы подготавливал строго в соответствии с ним. Все бумаги делал в нескольких экземплярах на всякий случай. Услуга стоила 100 евро. Удивило, что платить в Бяла-Подляске нужно было в отделении банка, в самом консульстве деньги не принимали, в отличие от варшавского: там можно платить на месте.

Паспорт делал обычный, не серии РP, так как сделать его значительно проще. У меня уже есть сталый побыт (постоянный вид на жительство. — Прим. ред.) по карте поляка, планирую получить польское гражданство. После этого белорусский паспорт останется лежать в шуфлядке до лучших времен.

Получить свой паспорт Ян смог через три месяца. Документ был готов уже через три недели с момента подачи заявки, но два месяца ушло на то, чтобы доставить его в Польшу.

«Езжайте в свою Беларусь и не дурите голову»

В польский город Лодзь Валерия приехала из Украины 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабной войны. У сына белоруски заканчивался паспорт в июне того же года. Вернуться в Беларусь возможности у семьи не было, поэтому вопрос о продлении паспорта пришлось решать в Польше.

Валерия написала в Центр белорусской солидарности. Там ей сказали, что нужно либо податься на международную защиту, либо обратиться в консульство. Подавать документы на международную защиту Валерия не спешила, у нее были надежды в скором времени вернуться домой.

— Я пыталась связаться с варшавским консульством, но все было безрезультатно: на звонки никто не отвечал. После решила позвонить в консульство в Белостоке, но на другом конце провода женщина отвечала в духе «езжайте в свою Беларусь и не дурите голову». Последней надеждой стало консульство в Бяла-Подляске. Там мне ответили, что ближайшая запись — на середину июня. Из документов необходимы были справка из школы, трудовой договор, свидетельство о рождении и паспорт ребенка. На тот момент сыну было 12 лет, поэтому его присутствие не требовалось.

Вся процедура в 2022 году у Валерии заняла три месяца: в конце марта женщина начала заниматься этим вопросом, а в конце июня в паспорте стояла печать о продлении.

«Мужу задавали вопрос, почему мы не едем в Беларусь менять паспорт»

Ольга подала документы на замену паспорта своего ребенка в белорусское консульство в Белостоке, через две недели после оформления временного консульского учета. Белоруска уточняет, что эта процедура является обязательной: если ребенок несовершеннолетний — один из родителей вместе с ним должен стать на консульский учет.

Документы для подачи на замену паспорта семья подготавливала по списку на сайте белорусского консульства в Польше.

— Стоило это 100 евро. Сделать паспорт обещали за два-три месяца. В момент подачи документов в консульстве мужу задавали вопрос, почему мы не едем в Беларусь менять паспорт. Муж ответил, что не может выезжать за границу, поскольку ожидает документов в Польше.

Спустя три месяца муж Ольги снова пошел в консульство, чтобы подать документы на замену паспорта второго ребенка, и уточнил, как обстоят дела с паспортом старшего. Сотрудники консульства ответили ему, что все это время консульство не получало почту.

В сентябре будет ровно полгода, как семья ожидает паспорт для ребенка. Из-за сложившейся ситуации они не смогли вылететь летом на отдых за границу.

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