На популярном у белорусов турецком курорте произошла перестрелка в отеле 28.08.2023, 11:53

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Есть погибший.

Один человек погиб, еще три получили ранения в перестрелке в отеле на курорте в Турции, сообщает издание Yeni Şafak.

«В Бодруме произошел вооруженный конфликт между тремя людьми, приехавшими в отель на автомобиле, личности которых пока не установлены, и тремя людьми, проживавшими в отеле», — пишет газета.

По данным издания в результате перестрелки погиб 28-летний мужчина, двое 22-летних и 17-летний парень получили ранения и были доставлены в больницу.

По факту инцидента начато расследование. Сейчас полиция ищет сбежавших подозреваемых.

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