Британская разведка: Россия, вероятно, отменит учения «Запад» в этом году 3 28.08.2023, 11:57

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Из-за недостатка личного состава и техники.

Москва вероятно откажется от очередных учений «Запад» из-за недостатка личного состава и техники, а также опасения критики.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне от 28 августа.

В нем отмечают, что Россия, скорее всего, отменила так называемые совместные стратегические учения «Запад», которые должны были быть итогом годового цикла военных учений. Маневры должны были состояться в сентябре 2023 года.

Разведка напоминает, что в период после 2010 года «совместные стратегические учения» поочередно проходили в разных регионах России, но с 2021 года стали чаще проводиться в западном регионе, демонстрируя, что приоритетом является «противодействие угрозе НАТО».

«Неудачи российских военных в Украине подсветили, что «совместные стратегические учения» имели ограниченную учебную ценность и в значительной степени проводились для зрелища. Скорее всего, Россия отменила «Запад-2023» из-за того, что для них доступны слишком мало личного состава и техники. Также есть реалистичная вероятность, что российское руководство опасается внутренней критики за проведение еще одних показательных учений в военное время», – отмечает разведка.

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