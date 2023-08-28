«Путина уничтожат в результате большой русской смуты» 2 28.08.2023, 12:28

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Эксперт рассказал, кто и когда может поднять мятеж в России.

Вероятные военные успехи Украины и освобождение оккупированных РФ территорий может стать серьезным ударом по сознанию российских военных элит, заявил российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко.

«Если, например, Крым и Донбасс будут освобождены то, естественно, в головах у военных (прежде всего – силовиков) да и у всех россиян возникнет простая мысль: «А чего вообще Путин сделал?», - подчеркнул он в ходе чата на «Главреде».

По мнению эксперта, в случае военных поражений РФ этот вопрос в России станет «во весь рост».

«И вполне возможно, что именно тогда военная верхушка, которая находится в ситуации серьезной угрозы того, что она разделит судьбу Пригожина, перестанет поддерживать Путина. И тогда возникнет та самая русская смута, которая всегда приводит к смене власти», - считает он.

Вместе с тем собеседник также спрогнозировал вероятность возникновения смуты в РФ.

«Так что я полагаю, что это вполне реальный результат уже, может быть, и в следующем году. То есть не добровольная передача власти Путина, а просто уничтожение Путина в результате большой русской смуты», - добавил Яковенко.

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