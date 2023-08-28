В Зельве судят местного предпринимателя за «оскорбление» Лукашенко 1 28.08.2023, 12:37

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Виктор Ламеко

Пока мужчина был в СИЗО, у него умерла мать.

В здании суда Зельвенского района 28 августа начинается уголовный процесс в отношении Виктора Ламеко. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 367 (клевета в отношении Лукашенко) и ч. 2 ст. 368 (оскорбление Лукашенко), пишет «Вясна».

Предприниматель из Зельвы, политзаключенный Виктор Ламеко был жестко задержан 29 марта и избит при задержании. Изначально на него составили протокол по административной статье 19.11 КоАП РБ (распространение экстремистских материалов).

Не дав Ламеко даже покинуть здание суда, силовики снова задержали его и снова составили протокол по ст. 19.11 КоАП РБ. Когда мужчина находился в следственном изоляторе, на него составили третий протокол.

Позже стало известно, что Ламеко находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение уже по уголовным статьям. Пока мужчина был в СИЗО, у него умерла мать, пишет «Гарадзенская вясна».

Его содержат в СИЗО города Барановичи.

Виктор Ламеко известен тем, что ранее судился с налоговой и защищал предпринимателей с Гродненщины в судах различной инстанции.

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