Доллар продолжает дорожать на торгах 28.08.2023, 12:47

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Фото: tut.by

На это оперативно отреагировали обменники.

Доллар на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 28 августа, дорожает. На новости биржи оперативно реагируют банки — курс продажи американской валюты снова превысил отметку в 3,2 рубля. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники.

По состоянию на 12.24 курс доллара на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи вырос на 0,67% — до 3,1931 рубля. Торги продолжаются. При этом торги евро не проводились на момент выхода этого текста.

На новости биржи реагируют банки. Так, выше всего курс продажи банками доллара — 3,21 рубля («Банк БелВЭБ», «Приорбанк», «Сбер Банк (Беларусь)»), а ниже всего — 3,193 рубля («БНБ-Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Альфа-Банк (Беларусь)», «БНБ-Банк», «РРБ-Банк», «Технобанк» — 3,187 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,48 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк Дабрабыт» (3,435 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Банк ВТБ (Беларусь)», «Паритетбанк», «Статусбанк» — 3,428 рубля.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

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