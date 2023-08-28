Самый страшный сон хунты Телеграм-канал «Ник и Майк»

28.08.2023, 12:50

3,302

Беда приходит, откуда не ждали.

Сегодня состоится встреча стран Балтии и Польши по вопросу закрытия границ. Точнее, координации действий в рамках единого механизма для всех.

Показательно, что рассматривается больше факторов риска и угроз, чем ЧВК «Вагнер», оставшаяся без высшего руководства. Нелегальная миграция и контрабанда тоже в перечне угроз. А это два железобетонных основания для железного занавеса.

Правда, мы регулярно напоминаем, что у контрабанды есть отправитель, но есть и получатели. Если мы говорим о железнодорожном транзите, то тут промышленные объемы. Так что это болезненный вопрос в отдельных странах. Хотя необходимость поднятия рейтингов накануне выборов может пойти на пользу борьбы с этим злом, а заодно и с синепалым и его близким кругом.

В Минске за встречей и ее итогами внимательно наблюдают. Закрытие железнодорожного транзита - самый страшный сон хунты. Альтернативные логистические цепочки выстроить можно, но это будет ещё дороже, чем сейчас.

Если бы синепалый был более самостоятельный, то сделал бы несколько шагов навстречу, чтобы предотвратить негативный сценарий. Приостановить поток мигрантов, выпустить некоторое количество политических заключённых. Поумерить аппетит с контрабандой.

Но самостоятельность очень ограниченна, и срочно нужны деньги. Чем дальше, тем хуже. А тут ещё беда приходит, откуда не ждали. По официальным прогнозам, урожай будет хуже, чем в прошлом году, который тоже был не рекордный. Значит, нужно закладывать дополнительные расходы на импорт продовольствия, тех же зерновых.

Карма. Хотели устроить голод в Африке, но проблемы нарисовались у самого шантажиста.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».