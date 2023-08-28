Всплыли подробности тайной инструкции Пригожина, составленной им на случай смерти 2 28.08.2023, 13:14

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Главарем ЧВК «Вагнер» должен был стать «Лотос».

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин в свое время составил тайную инструкцию с алгоритмом действий ЧВК при разных сценариях. Даже при устранении всей верхушки наемников – Пригожина, Уткина, Чекалова.

Согласно рекомендациям, предводителем «Вагнера» должен был стать командир с позывным «Лотосом». Об этом сообщает близкий к российским силовикам телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

«Согласно алгоритмам этой инструкции, после подтверждения смерти вожаков и.о. главы ЧВК стал командир с позывным «Лотос». Об этом может быть объявлено сразу после похорон Пригожина и «Лотос» выйдет из тени», – говорится в сообщении.

Источник также рассказал, что при выезде подавляющего большинства наемников из Беларуси командирам в строгом секрете было объявлено, что отпуск продлится 3 недели, а затем большая часть группы уедет в Африку. В частности, самые боеспособные подразделения 5 и 10 СО высадятся в Ливии и Мали соответственно.

Но из-за ликвидации Пригожина речь об этом сейчас не идет. Группировка в Африке находится в неопределенности и страхе за свою судьбу. Прогнозируют, что все находящиеся там наемники присоединятся к российскому Минобороны.

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