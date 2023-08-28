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Можно ли отпроситься с работы к ребенку на школьную линейку?

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  • 28.08.2023, 13:33
  • 3,918
Можно ли отпроситься с работы к ребенку на школьную линейку?

Ответ юриста.

Официально выходной 1 сентября для родителей школьников не предусмотрен, но варианты легально уйти с работы есть, отметила в комментарии газете «Аргументы и факты» юрист Юлия Борисенко.

Выходной для родителей школьников — часть пакета поддержки работников, которые воспитывают детей. Такая норма может быть закреплена в коллективных договорах белорусских организаций, рассказывала ранее Федерация профсоюзов Беларуси.

Юлия Борисенко добавила, что если в семье двое детей до 16 лет, то, согласно ст. 265 Трудового кодекса (ТК), по заявлению родителей им обязаны дать один дополнительный свободный день в месяц. Но он может быть неоплачиваемым, если иное не указано в коллективном договоре. Родители троих и более детей в возрасте до 16 лет могут взять дополнительный оплачиваемый выходной один раз в неделю.

Можно также попросить отпуск без сохранения зарплаты, но в этом случае окончательное решение будет за нанимателем.

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