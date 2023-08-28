«Ему нужно быть очень внимательным»: на РосТВ заговорили о ликвидации Суровикина 9 28.08.2023, 13:46

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Сергей Суровикин

Фрагмент пропагандистского шоу.

Российские пропагандисты уже начали обсуждать, как умрет военный преступник Сергей Суровикин. Как одну из версий россияне предположили, что оккупант может умереть «от инфаркта».

Предстоящую смерть Суровикина обсуждали на фоне гибели предводителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Фрагмент пропагандистского шоу опубликован в Telegram, пишет «Обозреватель».

По словам пропагандистов, чтобы после гибели предводителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина сложились все пазлы, не хватает смерти военного преступника Суровикина.

Более того, на РосТВ начали выдвигать версии, как умрет Суровикин. Один из пропагандистов предположил, что он может умереть от инфаркта.

«Для полноты картины не хватало еще, чтобы Суровикин от инфаркта умер. Я не шучу. Ему нужно быть очень внимательным. Они будут это делать. Они будут стараться, чтобы все пазлы сложились. За этим надо очень внимательно смотреть нашим службам», – выдал пропагандист.

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