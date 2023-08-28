«Медведев надел не тот клоунский костюм» 2 28.08.2023, 14:10

5,664

Дмитрий Медведев

Эксперт назвал цель заявлений экс-президента РФ о Байдене.

Дмитрий Медведев недавно заявил, что Байден стал «заложником Украины». Хотя до того в России со всех уголков доносились заявления, что это якобы Украину «контролирует Запад». Такое заявление имеет конкретную цель.

Медведев также сравнивал Байдена с экс-президентом США Бараком Обамой, выставляя действующего президента в плохом свете. Конечно, такие заявления имели определенный политический подтекст. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа в штате Висконсин Юрий Рашкин, отметив, что Медведев очень переоценивает свое влияние на американцев.

Какую цель преследовал Медведев

Более того, Дмитрий Медведев высказался, что у Джо Байдена, мол, низкие интеллектуальные способности. Да и вообще, он настолько углубился в «украинское расстройство», что в конце концов стал заложником Киева.

«Даже попытки Медведева каким-то способом помочь Дональду Трампу избежать наказания бессмысленны. Пытаться напомнить из Кремля, что американцам стоит подумать, кто лучше представляет их интересы, – он не тот клоунский костюм надел», – подчеркнул Юрий Рашкин.

Это типичная политическая стратегия, когда политики не могут объяснить, что в их стране все хорошо и голосовать нужно за них, то им легче объяснить, почему их конкуренты хуже. Так что Дмитрий Медведев сейчас пытается донести американцам, почему им не стоит голосовать за Байдена.

«Он что с ума сошел? Это риторический вопрос. Поэтому когда он рассказывает, что Джо Байден так завязан с Украиной, это попытка напомнить республиканцам, как важен для них уже сидевший в тюрьме Трамп. Такие заявления в каком-то смысле можно считать попыткой вмешаться в выборы США », – заметил политик.

На самом деле довольно странно, что Медведев представляет, как демократические избиратели, во-первых, вообще прочитают его заявления, а во-вторых, подумают, что он действительно прав. Мол, человек был при демократах, но когда сказали, что Байден так замешан с Украиной, он отбросит свои демократические ценности и будет голосовать за диктатора Трампа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».