ВСУ точным ударом из HIMARS уничтожили российскую САУ «Мста-С» 28.08.2023, 14:38

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Удар был нанесен на Запорожском направлении.

Вооруженные Силы Украины уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Мста-С» ударом из системы HIMARS на Запорожском направлении. Как сообщает liga.net, соответствующее видео опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

На записи можно увидеть точное попаданием по САУ оккупантов из американской реактивной системы HIMARS.

Ермак утверждает, что удар был нанесен на Запорожском направлении, где сегодня продолжается наступление Сил обороны Украины в направлении Мелитополя.

В районе Работино с начала лета идут ожесточенные бои. Это направление Токмака и Мелитополя — освобождение последнего позволит Силам обороны обвалить логистику россиян на юге, выйти к Азовскому морю и доставать ракетами до временно оккупированного Крыма.

Точный участок фронта неизвестен.

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