Стало известно, когда Apple представит iPhone 15 1 28.08.2023, 15:02

Главная презентация пройдет уже скоро.

Ведущий аналитик из Bloomberg Марк Гурман подтвердил, ссылаясь на многочисленные источники, что главная презентация Apple состоится 12 сентября.

Во время этой презентации ожидается дебют смартфонов нового поколения – iPhone 15, умных часов Apple Watch Series 9 и защищенной версии Ultra. Если компания будет соблюдать свой традиционный график, то предзаказ на новый iPhone можно будет сделать уже с 15 сентября, а продажи начнутся 22 сентября.

Структура события ожидается аналогичной предыдущим релизам, например, iPhone 14. Записанная презентация будет проходить в режиме онлайн, а также в штаб-квартире компании. Присутствующие на мероприятии смогут лично оценить новый iPhone 15 и обновленный Apple Watch после завершения презентации.

Также, согласно заявлениям Марка Гурмана, уже в октябре можно ожидать еще один значимый релиз – первые компьютеры Mac на базе процессора M3.

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