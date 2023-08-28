ВСУ обезвредили около 300 россиян на Таврическом направлении 28.08.2023, 15:08

И уничтожили пять складов боеприпасов оккупантов.

Украинские военные ликвидировали или ранили почти 300 российских оккупантов и уничтожили 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении за прошедшие сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За прошедшие сутки россияне нанесли 33 авиационных удара, провели 19 боевых столкновений. Они также совершили 580 обстрелов, применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Очеретино, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские бойцы продолжают сдерживать наступление россиян в районе Марьинки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Острое, Марьинка, Екатериновка, Парасковеевка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали такие населенные пункты, как Богоявленко, Шахтерское, Времевка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне нанесли авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Волшебное, Щербаки, Степное, Лукьяновское Запорожской области.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили 1218 огневых задач в течение суток.

Общие потери противника составили 293 человека, из них безвозвратные - 50, раненые - 243.

Защитники Украины уничтожили 25 единиц военной техники россиян. В частности, 1 танк, 4 ББМ, 9 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 дрон, 9 единиц автомобильной техники. Также были уничтожены 5 складов боеприпасов, 1 пункт управления и 1 наблюдательный пункт врага.

Ситуация на передовой

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что россияне и дальше пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, оккупанты создают минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области и ищут слабые места в обороне ВСУ, чтобы прорвать ее.

Они также готовятся к перегруппировке войск на Лиманском направлении.

Добавим, что украинским бойцам удалось вытеснить врага с позиций в районах восточнее и в центральной части Клещиевки Донецкой области.

К тому же, украинские военные имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малая Токмачка Запорожской области. Они закрепляются на достигнутых рубежах.

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