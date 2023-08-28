Белорусы семь месяцев собирали монеты по 2 рубля: что из этого получилось?
- 28.08.2023, 15:14
Видео.
Светлана из Гомеля поделилась в TikTok, что как-то раз они с мужем прогуливались по магазинам и наткнулись на копилку. Баночка им очень понравилось, и приобрести ее стало лучшим решением.
— Закидывали мы только по 2 рубля. Заполняли по случаю, но потом нас это так увлекло, — говорит девушка. — Мы с мужем собирали копилку с января по август. Потом 250 рублей поменяли по магазинам, оставшуюся сумму отнесли в банк, где без проблем обменяли на нужную нам валюту.
За семь месяцев семья накопила 2428 рублей.
Эксперимент удался. Пара начала заново наполнять банку и копить очередную сумму.
@mikkimayyyy Ответ пользователю @Оксана Козырева)) #копилка #коплюнамечту #коплюденьги #беларусь #рб #монеты #копилкасденьгами #копилкачеллендж🤪🤪🤪 #рекомендации #рек #хочуврек ♬ оригинальный звук - Светлана