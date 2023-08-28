Белорусы семь месяцев собирали монеты по 2 рубля: что из этого получилось? 28.08.2023, 15:14

Видео.

Светлана из Гомеля поделилась в TikTok, что как-то раз они с мужем прогуливались по магазинам и наткнулись на копилку. Баночка им очень понравилось, и приобрести ее стало лучшим решением.

— Закидывали мы только по 2 рубля. Заполняли по случаю, но потом нас это так увлекло, — говорит девушка. — Мы с мужем собирали копилку с января по август. Потом 250 рублей поменяли по магазинам, оставшуюся сумму отнесли в банк, где без проблем обменяли на нужную нам валюту.

За семь месяцев семья накопила 2428 рублей.

Эксперимент удался. Пара начала заново наполнять банку и копить очередную сумму.

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