В Гондурасе мэра города обвиняют в перевозке 30 тонн кокаина

В Гондурасе мэра города обвиняют в перевозке 30 тонн кокаина1
- 28.08.2023, 15:26
Он начал перевозить наркотики более 15 лет тому назад.
В Гондурасе мэра города Брус-Лагуна Уилмера Маноло Вуда задержали по обвинению в транспортировке не менее 30 тонн гидрохлорида кокаина за пять лет. Об этом 28 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру страны.
Отмечается, что чиновника арестовали в ходе преследования трех преступных группировок, с 2018 года транспортировавших наркотики из стран Южной Америки воздушным путем. В общей сложности за последние пять лет они перевезли более 90 тонн кокаина.
«Мэру приписывают не менее 15 случаев, когда он получал партии наркотиков на быстроходных судах из Колумбии. С 2018 года мэр принял и перевез не менее 30 тонн гидрохлорида кокаина», - говорится в заявлении.
Он начал перевозить наркотики более 15 лет тому назад, последние восемь лет действовал обособленно.