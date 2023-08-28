В Гондурасе мэра города обвиняют в перевозке 30 тонн кокаина 1 28.08.2023, 15:26

Уилмер Маноло Вуд

Он начал перевозить наркотики более 15 лет тому назад.

В Гондурасе мэра города Брус-Лагуна Уилмера Маноло Вуда задержали по обвинению в транспортировке не менее 30 тонн гидрохлорида кокаина за пять лет. Об этом 28 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру страны.

Отмечается, что чиновника арестовали в ходе преследования трех преступных группировок, с 2018 года транспортировавших наркотики из стран Южной Америки воздушным путем. В общей сложности за последние пять лет они перевезли более 90 тонн кокаина.

«Мэру приписывают не менее 15 случаев, когда он получал партии наркотиков на быстроходных судах из Колумбии. С 2018 года мэр принял и перевез не менее 30 тонн гидрохлорида кокаина», - говорится в заявлении.

Он начал перевозить наркотики более 15 лет тому назад, последние восемь лет действовал обособленно.

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