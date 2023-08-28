Россиянин требует от Минфина Беларуси 310 тысяч долларов 8 28.08.2023, 15:43

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Ведомство предложило судиться в Лондоне или Минске.

В Московском городском суде прошло заседание по делу о взыскании с Министерства финансов Беларуси задолженности по еврооблигациям. Наше ведомство настаивает на переносе рассмотрения дела в Минск или Лондон, заявив, что российские суды не могут рассматривать это дело. Об этом сообщает российское издание РБК.

Напомним, весной этого года россиянин Александр Марченков обратился в Московский городской суд о взыскании задолженности по ценным бумагам Министерства финансов Беларуси на сумму 310 тысяч долларов.

Речь идет о выплатах по двум выпускам еврооблигаций Беларуси с погашением в 2030 и 2031 году, пишет РБК со ссылкой на материалы дела. Истец требует от Минфина Беларуси досрочно погасить купленные им облигации, так как международное агентство Moody’s признало дефолт по госдолгу страны. Требования, касающиеся досрочного погашения бумаг, составляют 280 тысяч долларов. Кроме того, Марченков требует с белорусского Минфина сумму уже выплаченных по бумагам купонов в размере 17 тысяч долларов, а также просит выплатить ему проценты за использование его денежных средств и компенсировать судебные издержки.

Представитель Минфина нашей страны указал, что Минск не отказывается от выплат, а совершает их в белорусских рублях, ссылаясь на санкции.

Во время заседания по делу 28 августа представитель ответчика, то есть Минфина Беларуси, сообщил, что российские суды не могут рассматривать это дело, и ходатайствовал о прекращении рассмотрения дела в Московском горсуде. Рассмотреть спор по еврооблигациям страны, по его заявлению, можно в суде Лондона, как того требует первоначальная эмиссионная документация, по которой были выпущены ценные бумаги. В Минфине считают, что такое разбирательство возможно провести в Великобритании, несмотря на то, что эта страна ввела санкции против Беларуси.

«Условия обоих проспектов эмиссий содержат арбитражную оговорку, что споры разрешаются согласно арбитражному регламенту Лондонского арбитражного суда — LCIA (London Court of International Arbitration. — РБК)», — указал он.

Как альтернативу представитель Минфина предложил суд в Минске, ссылаясь на Кишиневскую конвенцию о правовой помощи, в которой указано, что компетентными являются суды, которые находится по месту деятельности ответчика, в этом случае в Беларуси.

Вероятно, судья не удовлетворил ходатайство представителя белорусского Минфина, потому что следующее судебное заседание назначено в Мосгорсуде на 6 сентября.

Напомним, с лета 2022 года Минфин Беларуси начал выплачивать долги по еврооблигациям в белорусских рублях, а не в валюте, которая была прописана в кредитных договорах (как правило, долларах). Такое решение в министерстве объясняют санкциями со стороны западных стран в отношении Нацбанка, а также «невозможностью западной платежной инфраструктуры обеспечивать в условиях санкций доведение выплат до всех держателей еврооблигаций».

Международные рейтинговые агентства несколько раз фиксировали дефолт по отдельным выплатам процентов по кредитам в связи с тем, что белорусские власти нарушали условия договоров и платили в белорусских рублях, перечисляя деньги на специальный счет в «Беларусбанке».

В 2022 году Минфин заявил о досрочном выкупе еврооблигаций по 30% от номинала. Планировалось, что сумма выкупа не превысит объема еврооблигаций, которые предстояло погасить в 2023 году.

Российские инвесторы с февраля 2023 года жаловались, что Минфин Беларуси не выплачивает долги по евробондам. Они обращались в Центробанк РФ и писали совместное письмо лично министру финансов Беларуси Юрию Селиверстову. Общая сумма неполученных средств составляла на начало марта 500 млн долларов.

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