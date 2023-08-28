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«Глаза Мордора» и РЛС: ВСУ уничтожили технику РФ на сотни миллионов долларов

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  • 28.08.2023, 15:53
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«Глаза Мордора» и РЛС: ВСУ уничтожили технику РФ на сотни миллионов долларов

Вместе с дорогой техникой ликвидировано более трех десятков захватчиков.

На одном из направлений украинские защитники уничтожили военную технику и оборудование российских оккупантов на сотни миллионов долларов. Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Сил обороны юга, подразделения ВСУ ликвидировали 34 захватчика, уничтожили их танк, три пушки, миномет, автомобиль и три полевых пункта боепоставки.

Также удалось уничтожить очень важное оборудование противника. В частности, станцию радиоэлектронной борьбы  «Леер-2» и станцию радиоэлектронной борьбы «Стриж» - мобильный комплекс, который захватчики используют для защиты от беспилотников. «Стриж» обнаруживает БПЛА, передает сигналы воздушной тревоги на пульт управления и сигнализации, блокирует каналы управления и навигации дронов. 

Еще уничтожены два комплекса видеонаблюдения «Муром-П», которые украинцы называют «глазами Мордора» и «пустили в расход» радиолокационную станцию оккупантов, которая называется «ПРЕДЕЛ-Е». По данным пресс-службы, ориентировочная стоимость только одного комплекса составляет 200 млн. долларов.

В то же время, отмечается, что враг продолжает укрепление оборонительных рубежей, а в Черном море корабельная группировка флота РФ составляет 12 единиц, среди которых - надводный и подводный ракетоносители. 

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