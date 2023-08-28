Путин прячется все в той же подворотни 4 Алексей Лушников

28.08.2023, 16:15

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У петербургского корня — другие лица.

Много лет меня совершенно искренне удивляет стремление предать Путину некую духовнобиологическую «питерскость». Мол, он истинное, сермяжное лицо Ленинграда - Петербурга. Мол, он глубинный народ из-под «питерской подворотни». Мол, его команда от Медведева, Якунина и Пригожина до Кудрина и Матвиенко - кровь от крови из этой подворотни, оно есть истинное лицо Петербурга.

Всё это не так. Это всё наносное самим путиноидным временем.

У петербургского корня - другие лица. Другая история. Другие таланты. Другой нерв.

Лихачёв. Ахматова. Райкин. Гранин. Шевчук. Глинка. Бенуа. Бианки. Римский-Корсаков. Достоевский. Гребенщиков. Муравьёв-Апостол. Шостакович. Штиглиц. Брюллов. Зощенко. Берггольц. Рерих. Набоков. Мечников. Бехтерев. Юрский. Стругацкий. Блок. Маяковский. Бродский. Павлова. Фрейндлих. Стравинский. Уланова. Фаберже. Хармс. Комиссаржевская. Довлатов. Цой. Толстоногов. Вишнёва. Мережковский. Басилашвили. Крючкова. Трофимов. Вельяминов. Старовойтова.

И тысячи, десятки тысяч людей чести и достоинства, таланта и доблести.

На фоне личностных глыб этих людей Путин и его смертоносная компания - чахнет, меркнет, прячется за мусорными бочками всё той же подворотни.

Петербург - это свободомыслие. Это очаг протестантской культуры. Это революции. По мере времён - архитектура, живопись, книги, наука, культура, университеты и главное - европейскость.

Убежден, пройдёт немного времени, и питерцы разных поколений осознают невозможность любого другого пути, кроме как европейского. На восток Петербург не увести. Обман вскроется. Город вернётся домой. Ибо как говорил БГ - «если мы хотим, чтобы было куда вернуться, то время вернуться домой».

Алексей Лушников, Telegram

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