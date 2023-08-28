Куда можно уехать из Минска в Европу на автобусе и сколько это стоит 4 28.08.2023, 16:33

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Автобусные поездки продолжают набирать популярность.

На фоне все еще закрытого железнодорожного сообщения со странами ЕС автобусные поездки продолжают набирать популярность. Blizko.by посмотрел, куда и за сколько можно уехать в Европу.

Что за новый маршрут?

Автобусный парк Барановичей в начале августа запустил международный рейс по маршруту Минск-Центральный – Барановичи – Варшава-Западная с остановками в Кобрине и Бресте. Перевозки организованы вместе с польским партнером автопарка Trassa 77.

Рейс будет выполняться 5 раз в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Из белорусской столицы автобус выедет в 02:30, из Барановичей – в 04:40, из Бреста – в 07:50. В Варшаву он прибудет в 12:25. Время отправления в обратный путь – 01:00 по местному времени.

Чтобы удовлетворить спрос, предприятие планирует использовать автобусы вместимостью от 47 до 55 мест. Для некоторых пассажиров предусмотрены скидки. Билет для детей до 12 лет будет стоить на 50% дешевле. Молодежь до 26 лет, студенты дневного отделения вузов и пассажиры старше 60 лет получат 10-процентную скидку. На аналогичный бонус смогут рассчитывать и участники групповой поездки численностью от 10 человек.

Куда еще можно уехать?

Будем рассматривать только прямые маршруты, без пересадок.

Польша

Варшава

Вариантов уехать в Варшаву немало, вот только билеты на ближайшие дни могут быть раскуплены. Впрочем, вариантов «мест нет вообще нигде» вы вряд ли встретите.

Например, на ближайший понедельник выдает два варианта прямых автобусов из Минска в Варшаву (правда, последние единичные билеты). Один — от перевозчика DND Group, второй — от компании «БайерТранс» (это белорусский партнер Intercars). Билет до Варшавы-Заходней в первом случае стоит 100 рублей, во втором — 120 рублей, причем этот второй может завезти даже в аэропорт Модлин. А еще дешевле — за 95 рублей — можно доехать до Варшавы-Заходней на проходящем автобусе, который идет в Познань. А автобус Минск – Гданьск завезет поочередно и в варшавский аэропорт имени Шопена (за 100 рублей), и в Варшаву-Заходню (тоже за 100), и в аэропорт Модлин (за 130 рублей).

У Intercars билеты в Варшаву стоят, в среднем, 115-120 рублей, но есть предложения и за 130-150 рублей, а максимум — вообще 317 рублей! Ecolines закинет в столицу Польши за 130 рублей.

Гданьск

Автобусы в Познань пускает автопарк №2 из Лиды, можно уехать как на автобусе MAN, так и на белорусском МАЗ-251. Длина маршрута — 955 километров, время в пути — почти 14 часов (это, конечно, не учитывая возможные многочасовые задержки на границе). Промежуточные остановки — либо Барановичи и Брест, либо только Варшава в трех вариантах (два аэропорта и Заходня, как мы отмечали выше). Цена билета до Гданьска — 150 рублей.

Познань

Тот же лидский автопарк запускает автобусы и в Познань. Это 929 километров с остановкой в Варшаве и 12 часов в пути. Цена билета — 160 рублей.

Краков

В Краков можно попасть на автобусе, идущем в Прагу. По вторникам и пятницам Intercars отвезет за 150 рублей: 860 километров пути турист преодолеет почти за 14 часов.

Вроцлав

Intercars продает билеты на прямой автобус Минск – Вроцлав: поездка обойдется в сумму от 314 до 339 рублей, время в пути — 14 с половиной часов.

Чехия

Прага

В столицу Чехии возят несколько перевозчиков. Сайт Intercars предлагает воспользоваться услугами собственно Intercars и «Белтранском», билеты у них стоят от 230 до 283 рублей. Любопытно, что сайт «Минсктранс» на то же число предлагает билет перевозчика «БайерТранс» (как мы помним, это представитель Intercars в Беларуси) немного дешевле: всего за 200 рублей. В пути — от 19,5 до 22 часов, расстояние — 1.400 километров.

Литва

Вильнюс

В Вильнюс с заездом в аэропорт можно попасть за 75 рублей. Номинально эти 200 километров преодолеваются за 4 часа, но помните, что очереди на границах непредсказуемы.

Intercars предлагает до 13 рейсов в день на Вильнюс по цене от 67 рублей (это по акции) до совсем уж странных 219 рублей. Время в пути указано от невероятных 3,5 часа до более вероятных 6,5 часа, а в некоторых случаях даже 8 часов 15 минут.

Ecolines готов отвезти за 75 рублей и 5,5 часа в пути.

Каунас

В Каунас билеты продаются от акционных 100 рублей до 170, в основном цена крутится около 120 рублей. Но в автобусах за 157 рублей есть кондиционер!

Латвия

Рига

В столицу Латвии билеты предлагаются по 112-140 рублей, время в пути указано как 9–11 часов.

Эстония

Таллинн

Столица Эстонии — не очень популярное направление, и автобусные агрегаторы предлагают туда ехать с одной или даже двумя пересадками за 175-200 рублей. Но туроператор VR Lines обещает прямой автобус за 225 рублей — и без покупки тура. В кресле придется провести 12 часов, предусмотрена остановка лишь в Вильнюсе. Ригу обходят стороной, зато дальше дорога пойдет вдоль всего Рижского залива.

Германия

Берлин

Автобусные поездки в Берлин выполняют по крайней мере две компании, согласно расписаниям: «Автопарк №5 Минсктранса» и «Визит-Тур». Билеты продаются по 270-470 рублей, время в пути — около 19 часов.

Мюнхен

«Минсктранс» и его автопарк №5 предлагают уехать даже дальше, чем в Берлин, а именно — в Мюнхен через Берлин и Нюрнберг. «Всего» 27 часов в пути — и вот вы уже на мюнхенском автовокзале Хакербрюкс. Цена вопроса (и билета) — 330-350 рублей.

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