Американский эксперт: ВСУ нанесли тройной удар по РФ, одержав важную победу 4 28.08.2023, 16:43

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Стратегия Украины привела к разгрому ЧВК «Вагнер».

После официального подтверждения смерти главаря ЧВК «Вагнер» Пригожина можно с уверенностью говорить о том, что Украина приняла стратегически правильное решение зимой оборонять Бахмут. Именно это решение впоследствии привело к последовательности событий, которые спровоцировали три важных успеха для Украины: ослабили Путина, привели к разгрому «вагнеров» и стали причиной смерти Пригожина.

Все это значительно ослабило Россию в схватке с Украиной.

Как сообщает dialog.ua, об этом на своей странице в социальной сети Twitter пишет американский историк и профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете, Шотландия, Филлипс О’Брайен.

«Теперь, когда Кремль подтвердил гибель Пригожина, можно категорически утверждать, что решение украинцев воевать за Бахмут было правильным. Потери, понесенные «Вагнером», привели к растущему расколу Пригожина с русскими военными. Чем дольше длилась кампания, тем больше он злился, и это напрямую привело к попытке мятежа. Нет Бахмута - нет мятежа. Мятеж не только покалечил «Вагнера», он ослабил Путина. Под Бахмутом «Вагнер» воевал относительно успешно. Если бы украинцы оставили Бахмут, это сохранило бы большое количество сил ЧВК, позволило бы набрать еще, и все они сейчас воевали бы с украинцами. У России были бы реальные резервы», - отмечает профессор.

По его словам, если бы Украина вывела войска из Бахмута, это не ускорило бы контрнаступление, поскольку украинцам явно требовалось все возможное время для подготовки. Это означает, что у России было бы больше ресурсов и для отдыха, и для подготовки к обороне.

Таким образом, сражаясь за Бахмут, украинцы разбили «Вагнера», способствовали ожесточенному разрыву между Пригожиным и Путиным, лишили Россию крупных резервных сил и дополнительных ресурсов для того, чтобы окопаться. Это был трудный выбор, но он того стоил. Следует также добавить, что, покалечив «Вагнера» и способствовав мятежу, борьба за Бахмут обернулась тем, что Путин укрепил позиции Шойгу и Герасимова и избавился от Суровикина, который кажется значительно более компетентным.

«Я видел некоторые комментарии, что украинцы не могли знать, что это произойдет - конечно, нет. Они не могут знать будущее. Они решили это сделать, чтобы нанести максимальные потери русским. Именно эти потери (намеренные) и вызвали вагнеровский кризис. Я вижу некоторые комментарии, что украинцы должны были отступить из города и окопаться в сельской местности, а «Вагнер» продолжал бы наступление. Никаких доказательств этому нет. Русские хотели взять Бахмут для политики. В остальное время они строили оборонительные рубежи», - подчеркнул профессор.

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