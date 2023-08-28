«Ветки не выдерживали таких больших плодов» 28.08.2023, 17:18

2,222

Белорусы похвастались рекордным урожаем.

Нынешнее лето многим запомнится не только аномальной жарой, но и отличными урожаями на огородах и дачных участках. Особенно хорошо удались помидоры. Некоторые плоды – это прямо заявка на рекорд.

Вот у одной из читательниц NewGrodno.by в теплице созрел помидор весом более 1250 граммов! Как вам?! Один плод – больше килограмма!

Кстати, это помидор белорусской селекции. Называется сорт Бабина хата. Запоминайте, что надо брать и как растить.

«Рассаду высадили в теплицу в начале мая. Несколько раз поливали специальным раствором: 100 граммов дрожжей на литр воды», — рассказывает читательница.

Кусты получаются высокими. Их надо подвязывать. Есть и еще один важный нюанс, связанный с урожаем.

«Под помидоры пришлось подкладывать ящики. Ветки просто не выдерживали веса плодов!», — говорит хозяйка.

Рекордный помидор сняли с ветки в конце прошлой недели. Другие плоды, конечно, не такие гиганты, но тоже внушительные по весу. Есть, например, 700-граммовые экземпляры. Вкус, кстати, говорят, у них отменный.

Выяснилось, что хорошо растут в этом году не только помидоры. Вот такую картофелину привезли на продажу в Гродно из Озер.

Вес гиганта составил 1376 граммов! Из одного клубня, наверное, можно сразу несколько блюд приготовить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».