«Ветки не выдерживали таких больших плодов»
- 28.08.2023, 17:18
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Белорусы похвастались рекордным урожаем.
Нынешнее лето многим запомнится не только аномальной жарой, но и отличными урожаями на огородах и дачных участках. Особенно хорошо удались помидоры. Некоторые плоды – это прямо заявка на рекорд.
Вот у одной из читательниц NewGrodno.by в теплице созрел помидор весом более 1250 граммов! Как вам?! Один плод – больше килограмма!
Кстати, это помидор белорусской селекции. Называется сорт Бабина хата. Запоминайте, что надо брать и как растить.
«Рассаду высадили в теплицу в начале мая. Несколько раз поливали специальным раствором: 100 граммов дрожжей на литр воды», — рассказывает читательница.
Кусты получаются высокими. Их надо подвязывать. Есть и еще один важный нюанс, связанный с урожаем.
«Под помидоры пришлось подкладывать ящики. Ветки просто не выдерживали веса плодов!», — говорит хозяйка.
Рекордный помидор сняли с ветки в конце прошлой недели. Другие плоды, конечно, не такие гиганты, но тоже внушительные по весу. Есть, например, 700-граммовые экземпляры. Вкус, кстати, говорят, у них отменный.
Выяснилось, что хорошо растут в этом году не только помидоры. Вот такую картофелину привезли на продажу в Гродно из Озер.
Вес гиганта составил 1376 граммов! Из одного клубня, наверное, можно сразу несколько блюд приготовить.