«Одна на всех методичка»: российские пропагандисты эпически опозорились на собственном вранье 1 28.08.2023, 17:45

6,434

Показательная история одного видео.

Российские пропагандисты заявили о «методичке» западных СМИ, по которым они якобы работают, но сказали об этом в идентичных выражениях. Одинаковые тезисы выдали в эфире Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов, пишет сайт gordonua.com.

Пропагандисты комментировали то, как западные СМИ освещали гибель владельца российской частной военной компании «Вагнер», признанной в мире преступной организацией, Евгения Пригожина. Скабеева заявила, что все заголовки якобы идентичны.

«Катастрофа с Пригожиным сегодня на всех обложках. Правда, заголовок на всех тоже почему-то один: «Месть Путина». Так выглядят, видимо, свободные, демократичные СМИ. Даже слова не меняют. Какая строгая у них методичка», – заявила она.

Попов, в свою очередь, озвучил практически точно такой же текст.

«Заголовок один: «Месть Путина». Так выглядят свободные, демократические СМИ. Даже слова не меняют. Такая вот строгая и одна на всех методичка», – заявил он.

Видео с этими фрагментами опубликовал правозащитник и волонтер Александр Аронец в соцсети Х (бывший Twitter).

Многие западные СМИ написали, что крушение самолета Пригожина 23 августа в Тверской области, вероятно, является местью президента страны-агрессора РФ Владимира Путина за вооруженный мятеж 23–24 июня 2023 года. В частности, такие статьи выпустило The New York Times в колонке «Мнения», The Atlantic (тоже в авторских колонках). С заголовками о мести Путина на первых полосах бумажных изданий вышли Daily Express, Daily Mail, Mirror, сообщает BBC News.

Однако многие издания подавали новости о гибели Пригожина в другом ключе. В частности, The Independent писало о том, кто такой Пригожин и чем известен он сам и ЧВК «Вагнер». На CBS News вышел материал под названием «Что мы знаем об авиакатастрофе, в которой погиб российский руководитель «Вагнера» Пригожин и еще девять человек», где описываются обстоятельства катастрофы и мнения российских деятелей. Сайт The Washington Post опубликовал новость «Россия подтвердила смерть главы «Вагнера» Пригожина после анализа ДНК». С подобным нейтральным заголовком вышла новость на The New York Times.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».