«Одна на всех методичка»: российские пропагандисты эпически опозорились на собственном вранье

«Одна на всех методичка»: российские пропагандисты эпически опозорились на собственном вранье1
- 28.08.2023, 17:45
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Показательная история одного видео.
Российские пропагандисты заявили о «методичке» западных СМИ, по которым они якобы работают, но сказали об этом в идентичных выражениях. Одинаковые тезисы выдали в эфире Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов, пишет сайт gordonua.com.
Одна мєтодічка 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/KlqhJUjpmC— Олександр Аронець (@aronets) August 27, 2023
Пропагандисты комментировали то, как западные СМИ освещали гибель владельца российской частной военной компании «Вагнер», признанной в мире преступной организацией, Евгения Пригожина. Скабеева заявила, что все заголовки якобы идентичны.
«Катастрофа с Пригожиным сегодня на всех обложках. Правда, заголовок на всех тоже почему-то один: «Месть Путина». Так выглядят, видимо, свободные, демократичные СМИ. Даже слова не меняют. Какая строгая у них методичка», – заявила она.
Попов, в свою очередь, озвучил практически точно такой же текст.
«Заголовок один: «Месть Путина». Так выглядят свободные, демократические СМИ. Даже слова не меняют. Такая вот строгая и одна на всех методичка», – заявил он.
Видео с этими фрагментами опубликовал правозащитник и волонтер Александр Аронец в соцсети Х (бывший Twitter).
Многие западные СМИ написали, что крушение самолета Пригожина 23 августа в Тверской области, вероятно, является местью президента страны-агрессора РФ Владимира Путина за вооруженный мятеж 23–24 июня 2023 года. В частности, такие статьи выпустило The New York Times в колонке «Мнения», The Atlantic (тоже в авторских колонках). С заголовками о мести Путина на первых полосах бумажных изданий вышли Daily Express, Daily Mail, Mirror, сообщает BBC News.
Однако многие издания подавали новости о гибели Пригожина в другом ключе. В частности, The Independent писало о том, кто такой Пригожин и чем известен он сам и ЧВК «Вагнер». На CBS News вышел материал под названием «Что мы знаем об авиакатастрофе, в которой погиб российский руководитель «Вагнера» Пригожин и еще девять человек», где описываются обстоятельства катастрофы и мнения российских деятелей. Сайт The Washington Post опубликовал новость «Россия подтвердила смерть главы «Вагнера» Пригожина после анализа ДНК». С подобным нейтральным заголовком вышла новость на The New York Times.