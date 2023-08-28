Новая эра войны: Украина ставит Россию на колени 2 28.08.2023, 18:21

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Валентин Бадрак

Военный эксперт - о новой стратегии украинских войск.

Последние недели запомнились мощными атаками на российские корабли и аэродромы. В начале августа был атакован большой десантный корабель кафиров «Оленегорский горняк», сразу после - подсанкционный танкер «Сиг». Но на этом хорошие новости не закончились.

Несколько дней назад был поражен российский бомбардировщик Ту-22М3 на авиабазе Сольцы. Кроме того, сообщалось об атаке на аэродром в Курске, где было выведено из строя сразу пять самолетов противника. О новой стратегии украинских войск и о том, как выдержать войну на истощение, рассказал «Апострофу» директор украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

Украине все больше и больше удаются мощные огневые операции на больших расстояниях. В ночь на 27 августа в Курске на аэродроме, по данным СБУ, были выведены из строя 5 самолетов: 4 Су-30 и один МиГ-29. Если это подтвердится, то станет свидетельством того, что Украина приступила не просто к психологическому давлению этими дроновыми ударами, как это происходило по «Москва-Сити», а к системному уничтожению элементов оборонного потенциала РФ. Начало такого уничтожения я ассоциировал бы с уничтожением Ту-22М3 – самолета дальней бомбардировочной авиации. Сейчас это продолжается.

Сейчас Украина демонстрирует идеологию, на которой мы настаивали с 2019 года, когда в сентябре увидели атаку десяти дешевых дронов в Саудовской Аравии на нефтяную промышленность. Мы увидели, что наступает новая эра войны и предполагали что кроме стратегических средств как ракеты нужно иметь огромное количество массового производства более дешевых, но технологических систем. То есть использование современных композитных материалов, бесшумных двигателей, многих технологий такого рода, но в массовом варианте.

Летом Украина начала использовать эту москитную стратегию, когда одновременно применяется до 20 дронов. Когда будет запускаться по 30 дронов сразу, то хотя бы 10 из них достигнут цели. Кстати, на море это тоже происходит. Хочу процитировать здесь нашего главного разведчика – генерала Буданова, который показал, что 60-70% морских дронов уничтожаются врагом, но 30% наносят большой вред. Это как раз москитная стратегия в действии. На это нужно тратить огромные средства и развивать. Ракеты и разнообразные дроны – на этом должен быть акцент для создания ударного потенциала, чтобы можно было уничтожать объекты на территории России.

Когда будет поражен российский промышленный комплекс – например, ракетный завод – это будет сигнал, что Украина совершила еще один гиперскачок в сфере наращивания оборонного потенциала, потому что следующие цели – это как раз оборонные заводы РФ. Это более мощные и масштабные цели. Но когда Украина перейдет к ним, мы скажем, что сделан еще один огромный шаг к победе.

Теперь о самой победе и о том, как нам выдержать войну на истощение. Надо сейчас сосредоточиться как на усилении военного потенциала, так и на усилении политического веса. Саммит НАТО четко продемонстрировал, что членство в блоке мы быстро не получим. Значит, нужно продвигать двусторонние соглашения поддержки безопасности. Это могут быть соглашения с Большой Семеркой, с отдельными странами, как Великобритания, Германия. Кстати, Турция здесь может быть очень мощным игроком, потому что она имеет ключ к воротам в Черное море. Для Украины очень важно будет наполнить эти соглашения по безопасности и получить от каждой страны все, что возможно: технологии, совместные производства, военно-технические проекты. В конце концов это даст возможности для роста экономики.

Вернемся к политике. Мы видим, что пока есть один негативный сдерживающий фактор: Запад не хочет поверить в то, что режим путина должен быть уничтожен. Это очень большая проблема, которую Украина должна решить самостоятельно. Для этого нужно развивать мощности для полной деоккупации и иметь возможность ответить. Я думаю, это несколько тысяч ракет дальностью 500-1000 км и огромное дроновое производство, которое позволит каждый день отправлять врагу по 30 дронов в подарок.

На политическом уровне - это полная поддержка этих действий. Если Запад не хочет признать, что преступный режим путина должен быть уничтожен, то хотя бы будет тихое одобрение этого и содействие этому. Украина должна добиться такого уровня, когда она самостоятельно это сделает и завершит. Если не сделать это, то у нас есть перспектива либо войны, которая будет продолжаться бесконечно, либо ее замораживание на определенное время, а потом нас будет ждать такая же мощная война. Поэтому мы не имеем права становиться слабее, чем сейчас.

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