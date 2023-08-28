Видеохит: Британец собрал робота в гараже и пошел с ним в бар 2 28.08.2023, 18:36

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На осуществление мечты ушло шесть лет.

34-летний Райан Ховард из британского графства Ноттингемшир собрал у себя в гараже робота и пошел с ним пить пиво в паб. Об этом пишет Daily Star (перевод - «Фокус»).

Мужчина потратил 6 лет на создание полностью функционирующей копии робота Джонни 5 из фильма 1986 г. «Короткое замыкание». 200-килограммовый робот, который был собран в гараже, обошелся британцу в 20 тысяч фунтов стерлингов.

Райан переехал в дом с пристройкой после того, как проект по созданию робота стал слишком велик для обычного семейного жилья. Иногда он работал по 14 часов в день и пропускал праздники, чтобы закончить работу.

Мужчина утверждает, что его Джонни 5 «на 99% соответствует» оригиналу из фильма «Короткое замыкание». Это всего лишь один из двух полностью работающих Джонни 5 в мире. Его рост составляет 1,8 метра, он может говорить и танцевать, если его запрограммировать на это.

Райан вместе с семьей возил робота на выставки по всей Великобритании, а теперь собираются отправиться с ним в Техас.

«Реакция просто сумасшедшая. Люди плачут и улыбаются, проходя мимо него. Он живет с нами и теперь является членом нашей семьи. Я даже разговариваю с ним. Дети его обожают. Мы не предполагали, что он сможет делать все эти удивительные вещи. Робот просто должен был стать моделью в углу моей комнаты. Но теперь я могу запрограммировать его практически на все. Это полноразмерная рабочая копия с моторами и всем остальным, и я могу управлять им с помощью телефона и ноутбука», — рассказал британец.

Научно-фантастическая комедия «Короткое замыкание» рассказывает о военном роботе, который обретает человекоподобный интеллект после удара молнии. Райан — большой поклонник этого фильма и в детстве смотрел его «пока кассета не перестала работать».

«В 2018 году, когда у меня появился 3D-принтер, я решил попробовать создать копию головы Джонни 5. Он был в основном из пластика и с трудом держался на ногах из-за веса, поэтому я хотел выйти на новый уровень. Я не могу остановиться на этом, я должен сделать это. И я пошел на все, купил все оборудование и сам делал детали из металла», — говорит он.

Семья брала робота на свадьбы, конференции, благотворительные мероприятия, фестивали, а также в школы — его также хорошо приняли в местном пабе Райана.

«Мы с отцом всегда говорили, что возьмем его с собой в паб. Мы думали, что это будет забавно и вызовет улыбку на лицах посетителей. Наш местный паб был очень рад нашему появлению. Похоже, все его просто обожают», — говорит Райан.

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