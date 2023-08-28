«Пока меня могут призвать на службу к Лукашенко, в Беларуси моей ноги не будет» 28.08.2023, 18:47

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Молодой белорус уехал в Польшу за месяц до повестки в армию.

Полтора месяца назад Олег пересек границу Беларуси и Польши с 200 долларами в кармане, потому что на родине молодому человеку «светило» полтора года службы в армии. Пока он ищет работу, по большей части чувствует только тоску, но о возвращении даже не думает, пишет ex-press.by.

«По факту я был годен»

Недавно Олегу исполнилось 25 лет, четверть века он провел в кругу семьи и друзей, но вскоре после юбилея был вынужден уехать.

— Высшего образования в Беларуси я получить не успел. За всю свою взрослую жизнь кем я только не работал: и строителем, и таксистом, и оператором колл-центра, и даже пицца-мастером. Последние пару месяцев работал курьером в одной из служб доставки, — рассказывает парень.

Что касается армии, то до 21 года у него была отсрочка из-за учебы, так как он учился в колледже, а после медосмотра ему поставили диагноз «сколиоз 3-й степени» и вновь дали отсрочку на три года.

— Последние полгода стали вновь «дергать» в военкомат, так как три года закончились. За это время все свои проблемы со спиной я решил, потому что временами она у меня очень сильно болела. И по факту я был годен. Поэтому четко осознавал, что в этот призыв меня точно заберут. Но идти служить на «срочку» в 25 лет — это какой-то «сюр», как по мне, тем более, в такие темные времена, — говорит Олег.

По его словам, примерно в конце апреля он принял решение открыть визу и уехать. Сбережений ему хватило лишь на открытие визы, на жизнь в другой стране ему оставалось около 200 долларов. К счастью, его было кому приютить, уже около двух лет в Польше жил его родной брат.

«Жизнь нужно практически выстраивать с нуля»

— Первая повестка мне пришла в конце июня, но к тому моменту я уже был в Польше. Визу мне открыли буквально за три недели, и практически сразу я уехал. За визу я заплатил агентству около 1100 рублей. Практически сразу после получения на руки паспорта я и уехал. Мой брат живет в городе Сопот на севере Польши, это совсем недалеко от Гданьска, — рассказывает Олег.

Брат Олега снимает в Сопоте однокомнатную квартиру, поэтому, как говорит он, до момента, пока он не станет зарабатывать, придется немного потесниться.

— В принципе, в первые дни я успел открыть счет в банке, купить сим-карту и даже зарегистрировать прописку. Сейчас я в активном поиске работы. Сопот — городок небольшой, зато туристический, раздумываю над вариантом, чтобы пойти работать курьером. Работать можно, когда и сколько душе угодно, все зависит от тебя. В городе множество разных кафе и ресторанов, поэтому в этой сфере спрос на сотрудников будет всегда.

Другое дело, что как раз-таки эта сфера и является самой неблагодарной. Это я по своему опыту в Беларуси знаю. Плюс здесь будет немного мешать языковой барьер. В общем, я еще подумаю, — признается Олег.

По его словам, уезжать из Беларуси было очень тяжело. Там у него остались друзья, семья и вся жизнь.

— Сейчас жизнь нужно практически выстраивать с нуля. Как-то обживаться, каким-то образом подаваться на ВНЖ, в конце концов, заводить новые знакомства. Прожив здесь буквально полтора месяца, я уже познакомился с несколькими ребятами из Украины, пару раз уже проводили вечера вместе. Однако в целом пока что по большей части я чувствую только тоску, надеюсь, со временем это пройдет и не перерастет в нечто плохое, — размышляет Олег.

За полтора месяца молодой человек изучил Сопот вдоль и поперек, кроме этого, он бывал в Гданьске и Гдыне, между которыми и находится город, а также ездил с братом погулять по Варшаве.

— Несомненно, в Польше гораздо больше красивых городов, чем у нас в Беларуси. Гданьск, наверное, и вовсе самый красивый город из тех, где я когда-либо был. В Варшаве тоже неплохо, чем-то отдаленно напоминает Минск. В остальном же Польша очень похожа на Беларусь. Это заметно по людям, их привычкам, по городам, по разным мелочам можно сделать вывод, что наши народы очень близки, — размышляет парень.

Сейчас у Олега новая жизнь. Не совсем добровольная, но все-таки новая, а о возвращении в Беларусь, как он говорит, в ближайшие два года речи не идет.

— Нужно учить язык, искать работу и привыкать — сейчас это самое главное. До 27 лет, пока меня могут призвать на службу к Лукашенко, в Беларуси моей ноги не будет, — закончил молодой человек.

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