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ВСУ впервые уничтожили редкий российский комплекс РЭБ «Свет-КУ»

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  • 28.08.2023, 18:56
  • 3,850
ВСУ впервые уничтожили редкий российский комплекс РЭБ «Свет-КУ»

Успешную операцию провели в тылу оккупантов.

Украинские военные впервые уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Свет-КУ» в тылу врага. Об этом сообщил советника министра Украины по стратегическим отраслям промышленности Ярослава «Локи» Олейника.

По его словам, «Свет-КУ» в Украине видели трижды - в 2016, 2020 и 2021 годах на территории временно оккупированной Луганской области.

При этом на этот раз комплекс обнаружили в тылу врага, где россияне не ожидали, что его найдут.

Олейник добавил, что это первое зафиксированное уничтожение «Свет-КУ».

Отметим, что РБ-636 «Свет-КУ» был принят на вооружение российской армии в 2012 году. Он предназначен для оценки электромагнитного окружения, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучения. Комплекс может следить за ситуацией и защищать данные от утечек из технических каналов беспроводной связи.

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