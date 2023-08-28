Два поражения Путина в Африке и одно в Европе 1 Сергей Климовский

28.08.2023, 19:20

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Сергей Климовский

Скрыть их уже нереально.

Крупными поражениями Москвы в Африке на прошлой недели стали саммит БРИКС и ликвидация спецподразделения «Вагнер» как юридического лица. Присоединение Сербии и Боснии – Герцеговины к Крымской платформе, третий саммит которой прошло 23-24 августа в Киеве, – это серьёзное поражение Москвы в Европе.

Поражение в Европе и с «Вагнером» в Кремле полностью признали. В отношении БРИКС до Кремля начинает доходить, что всё идёт куда-то не туда. Поэтому уже зазвучали мнения экспертов по мировому правительству, что БРИКС подпал под влияние лондонского Сити, Ротшильдов с Рокфеллерами и Ватикана. Тамплиеры вроде как не замешаны, но нельзя исключать, что ниточки приведут к ним.

Признанием поражения в Европе стало заявление МИД РФ, что участие в Крымской платформе представителей президиума Боснии и Герцеговины является «покушением на территориальную целостность» РФ. Посещение ими в Буче могил людей, убитых армией РФ, названо «враждебным актом».

В резюме Москва угрожает обратиться к налогоплательщикам Боснии и Герцеговины с вопросом, почему члены её правительства ездят за бюджетные деньги на «антироссийские мероприятия». Если деньги не бюджетные, то значит поездку оплатили «иностранные менторы». Парадокс, но в заявлении Украина ни разу не названа, и можно лишь догадываться, в какую страну ездила делегация от Боснии и Герцеговины.

Но Москва не рискнула отчитывать Сербию как Боснию и Герцеговину за присоединение к Крымской платформе, а также Бахрейн, ОАЭ и Восточный Тимор. В этом году участие в Крымской платформе приняло 67 государств и международных организаций, в отличие от 47 при её учреждении в 2021 г.

Забавно, но на Московии до сих пор пользуются приёмом, появившимся в Великую Французскую революцию – обращаться к народам через правительства и противопоставлять их. Это было естественно в эпоху, когда везде были монархии, но не логично, когда почти везде правительства выбирают. «Вяликая русская культура» отстала минимум на 200 лет от мировой.

То, что Путина регулярно выбирают президентом, даёт и однозначный ответ на вопрос, который активно ставят «хорошие русские» – о коллективной ответственности россиян за войну против Украины. Главная проблема «хороших русских» не в том, что они никак между собой не договорятся, а в том, что будучи зачастую двойными агентами в широком смысле, они никак не определяться, на чьей стороне выступают и чего на самом деле хотят. Это не «военная хитрость», а свойство ментальности и привычка к «зависанию» где-то по пути. По этой причине РФ вполне можно назвать «зависшим государством», если воспользоваться сленгом программистов. В нём даже плохие русские «подвисают».

Признанием поражения в Африке стало аннулирование «Вагнера» как юрлица. Толчком к этому были ситуация вокруг Нигера и объявление «Группой поддержки ислама и мусульман» (JNIM) джихада хунте Мали и «Вагнеру». Воздействие возымела также публикация в газете «Время финансов» о том, что правительство Великобритании через пару недель объявит «Вагнер» террористической организацией с конфискацией всего их имущества и имущества тех, кто ему помогает. Признаком принадлежности к «Вагнеру» является использование его логотипа или наличие с ним договора о чём-то. Хоть о поставках воды.

В Кремле, увидев это правильно поняли – «Вагнер» надо экстренно ликвидировать как юрлицо, поскольку создаваемые им проблемы многократно превосходят выгоды.

Причина ликвидации «Вагнера» – в текущей ситуации Кремль не может позволить себе иметь в Африке джихад против РФ из-за какой-то компании «Вагнер», так как это чревато слишком неприятными последствия. В частности, из-за игр Кремля с «Вагнером» проснулась даже древняя хунта с коммунистическим уклоном в Алжире. Она самый давний и стабильный партнёр Москвы в Африке, с которым ссориться ей категорически нельзя.

В результате хунта в Алжире занервничала и заявила 22 августа в день открытия саммита БРИКС, что проблему с хунтой Нигера надо решать только силами самих стран Африки без привлечения сил с других континентов. РФ исключением не является. Для убедительности Алжир заявил, что не пропустит военные самолёты Франции в Нигер, а из Парижа ответили, что и не собирались просили об этом. Нигерия и другие страны ЭКОВАС ухватились за эти заявления Алжира и 23 августа сообщили, что направят к нему делегацию для обсуждения Нигера. Сама хунта Нигера всё время саммита старалась не отсвечивать и пригласила к себе для переговоров очередную делегацию религиозных деятелей из Нигерии.

Стечение всех этих обстоятельств и привело к падению в Тверской области самолёта с якобы Пригожиным и прочими. Скоро в РФ начнётся процесс документальной ликвидации «Вагнера» как юрлица и как бесхозной компании. С «Вагнером» поступят как с национал-большевиками Лимонова – объявят запрещённой в РФ организацией и ФСБ будет тихо пользоваться ею в Мали, в ЦАР, в Беларуси и других странах. Могут даже присвоить ей статус экстремистской организации и продолжить финансировать через другие структуры. Так удобней, особенно с учётом готовящихся провокаций из Беларуси на границе со странами ЕС и Украиной.

Можно было бы сказать, что ликвидация «Вагнера» как юрлица идёт по плану, если бы не одно маленькое возражение – в Кремле никак не решат, на кого «повесить» падение самолёта. Очень хочется повестить на Украину, как сразу планировали, но возникает та же проблема, которая возникла, когда МИД РФ отчитывал Боснию и Герцеговину. Придётся упомянуть Украину и сделать ей рекламу. В этом случае у русопатриотов возникнет крамольная мысль, если спецслужбы Украины добрались до Пригожина под Тверью и завалили красу и гордость всей расеи, то могут добраться до кого угодно, а ФСБ мышей не ловит.

Но так как большинство населения РФ не склонно верить во вездесущих и всесильных «бандеровцев», то оно твёрдо уверено, что это Путин замочил Пригожина.

Теперь Кремлю надо срочно решить два ребуса – на кого «повесить» Пригожина и как переименовать БРИКС. Поскольку БРИКС – это сокращение из первых букв от имён его членов, а с 1 января к ним могут добавиться шесть стран и придётся добавить ещё 6 или 11 букв. Сократить Объединённые арабские эмираты и Саудовскую Аравию до одной буквы нельзя, а Иран вряд ли не откажется от эпитета «Исламская республика». Надо придумывать новое название, иначе будет что-то непроизносимое.

Появилась идея – в английской транслитерации БРИКС пишется как BRICS, что почти созвучно английскому слову «bricks» – кирпичи, но пишется иначе. Поэтому не надо ничего менять, будем называться блок кирпичей. Но кирпичи вместе с циркулем и мастерком – это знак масонов, стали уже бить в набат российские эксперты, а масоны – это создатели США. Пирамида из кирпичей изображена на купюре в один доллар. Всё пропало.

Этот шум – один из признаков того, что для Москвы на саммите БРИКС действительно многое пошло не по плану. В декларации главы ЮАР и Китая лишь заявили, что они за мир и переговоры, и заставили Лаврова с этим смириться.

Сергей Климовский, кандидат исторических наук, Facebook

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