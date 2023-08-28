«Представитель компании порвал паспорт» 28.08.2023, 19:33

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Белорусы поделились историями отпусков, в которых с самого первого дня все пошло не так.

Лето почти закончилось, и для многих это повод вспомнить несколько приятных недель отдыха. Но не для всех, ведь иногда после долгожданного начала отпуска события разворачиваются неожиданным и печальным образом.Читатели рассказали «Зеркалу» истории не самых приятных поездок.

«Морем и солнцем наслаждались где-то полчаса»

Наталье 39, сейчас женщина с семьей живет в Польше. Июльский отпуск она ждала давно: еще с 2020-го не ездила отдыхать. После переезда возможность для этого появилась.

— Мы ждем ВНЖ и не можем выехать из страны, но в Польше есть и море, и горы, что очень радует, — рассказывает собеседница. — Для походов по горам сын еще мал, поэтому решили поехать в Гданьск. Правда, жалко было тратить кучу денег на жилье на нестабильной в погодном отношении Балтике — мы заплатили почти 550 евро за 10 ночей. К сожалению, выбирать дни пожарче не могли: польские детские садики летом закрываются на каникулы только на две недели, так что отпуска пришлось подгонять под эти даты.

Наталья говорит, что все пошло кувырком с первого же дня, когда утром, обрадованные солнечной погодой, они решили пойти на пляж:

— Чтобы было быстрее, решили подъехать пару остановок на автобусе. В нашем городе в каждом автобусе и трамвае есть либо аппарат, в котором можно купить бумажный билет, либо терминал, в котором можно оплатить проезд банковской картой. В Гданьске в транспорте тоже стояли такие терминалы, но они почему-то не работали и были обмотаны черной пленкой и скотчем. Как оказалось, вместе с нами в автобус зашли контролеры (в Польше они вообще не обозначены никакими опознавательными знаками). В итоге до пляжа мы доехали за сто долларов штрафа.

Настроение у белоруски немного испортилось, но надежды на отдых еще оставались: все-таки наконец приехали на долгожданное море. К тому же в тот день у нее был день рождения, и несмотря на его неприятное начало, казалось, что все стало налаживаться. Правда, счастье длилось недолго.

— Морем и солнцем мы наслаждались где-то полчаса. Потом сын неудачно съехал с горки на детской площадке и рассек подбородок, — вздыхает Наталья. — Надежда обойтись пластырем быстро умерла: спасатели отправили нас в городской госпиталь, а оттуда — в воеводский (аналог областного в Беларуси. — Прим. ред.), где была детская хирургия. Там в очереди к хирургу в неотложке и прошел весь день. Последний погожий день в Гданьске на время нашего отпуска.

Казалось бы, после такого начала хуже ничего быть не может и дальше должно начать везти. Но в случае Натальи почему-то все вокруг было против счастливого времяпрепровождения.

— На следующее утро у меня не открылись глаза: жуткий гнойный конъюнктивит (вытирала слезы грязными кулаками накануне). Нормальные капли в аптеке без рецепта не купишь, так что к врачам отправилась уже я, — описывает она свои злоключения. — На третий день зелеными соплями обзавелся сын, которого от купания в море не останавливала даже омерзительная погода (в среднем за день мы попадали под дождь пять раз). Доходило даже до смешного: метеосервисы показывали, что «прямо сейчас» в Гданьске ясное солнце и чистое небо, а мы смотрим на этот прогноз, сгрудившись втроем под одним зонтом в ливень. В этот отпуск я взяла три купальника и одну толстовку, а надо было сделать ровно наоборот.

На пятый день в Гданьске у сына подскочила температура под 39°C, и мы сдались: поменяли билеты, упаковали вещи и вернулись домой, несмотря на то, что квартира на море была оплачена еще на четверо суток. Учитывая, что в целом затраты на этот «отпуск» составили около тысячи долларов, лучше бы мы посидели дома (где, кстати, в эти дни погода была много лучше).

«Мы были в шоке и не успели отреагировать. Египтянин стал кричать, что мы его обворовываем»

27-летний Олег (имя изменено) несколько дней назад вернулся с женой из Египта. Но последствия отпуска ощущает на себе до сих пор.

— Первые проблемы начались, когда мы ставили визу по прилете, — вспоминает он. — Представитель турфирмы на месте сначала вклеил визы, а потом потребовал более высокую стоимость, чем изначально заявлял. Мы отказались платить, так как наличными взяли ровно столько, сколько было нужно на сами визы. Тогда представитель компании вырвал визу и этим порвал паспорт — теперь придется менять. Мы были в шоке и даже не успели отреагировать. Этот египтянин потом стал кричать, что мы его якобы обворовываем, но все-таки поставил на порванное место визу и швырнул паспорта, как будто мы еще в чем-то виноваты.

Надеясь, что проблем больше не будет, пара заселилась в отель. Впечатления остались не очень, говорит cобеседник. Дело в том, что место рекламировали как один из лучших отелей в Египте (у него было четыре звезды), но реальность отличалась от ожиданий. Например, то трубу в ванной номера прорвет, то кондиционер сойдет с ума. Да и к еде оставались вопросы.

— Там был шведский стол, и каждый день старались подавать разные блюда, но качество оставалось низким. Ощущение, как будто повар учился готовить по ходу дела: вроде бы ресторан при отеле, но в столовой МГЛУ готовят вкуснее, — уверен Олег. — Например, прямо при мне на тарелку положили полуприготовленный кусок мяса (привет, сальмонелла). Мы просто не стали есть. Ограничивались фруктами и гарниром. А вот сладостей было много — пироги, торты, пирожные, выбор очень хороший. Но то ли ингредиенты сами по себе низкого качества, то ли плохо хранились — этот выбор не спасал. Только в последний день нам повезло найти два хороших эклера! Хотя к ним был чай из пакетика со вкусом пыли. К тому же воду пить можно только из бутылок, которые раздавали на баре. Но не больше бутылки в одни руки — ни о каких рекомендованных двух литрах в день речи идти не могло.

Тогда супруги решили попытать счастья в местных заведениях. Но все стало еще хуже.

— Сначала мы зашли в ресторан с греческой кухней, заказали суп, горячее и десерт. Но ничего не зашло — попробовали и почти сразу убежали на шведский стол. А на следующий день (третий в Египте) пошли в азиатский ресторан и отравились, — рассказывает собеседник. — Даже не сразу поняли, что случилось, и сначала списали плохое самочувствие на климат. Но после бессонной ночи все стало понятно. Хорошо хоть, что взяли с собой полноценную аптечку. Правда, и это едва помогало купировать симптомы. Расстроились, конечно. Хотя успокаивали себя, что здоровье важнее пляжа и лучше посидим спокойно в номере. Так оставшиеся четыре дня почти и не выходили.

К слову о море: как раз на время отпуска Олега был отлив, и вода молодому человеку была «буквально по колено». За свою поездку супруги отдали около 3,5 тысячи долларов, но в итоге и отдохнуть не смогли, и документы теперь нужно менять.

«Катился кубарем вниз более ста метров»

Дмитрий живет в Польше уже несколько лет (молодому человеку 28). В конце июля он решил устроить себе отдых и покорить наивысшую точку Польши в Татрах — гору Рысы. Но в итоге о своем мини-отпуске отзывается так: «Чудом остался жив».

— Этим летом решил осуществить давнюю мечту — покорить наивысшую гору в Польше. Погодные условия были отличными, как и моя физическая форма, — начинает рассказ собеседник. — Поднялся на гору практически без остановок и справился с подъемом в полтора раза быстрее, чем указывалось в путеводителях. Провел немного времени на вершине, а когда начал спускаться, обнаружил, что на маршруте к этому часу было уже очень много туристов. Многие отрезки на тропе достаточно узкие: нужно идти, держась за цепи, и обойти никого нельзя. В результате образовывалась очередь по пять-шесть человек в каждую сторону.

Ждать и терять время Дмитрию не хотелось, в таком случае на спуск ушло бы в два раза больше времени, чем на подъем. И он начал обходить такие заторы. Сначала успешно обогнал около десяти человек, но дальше все пошло совсем не так, как задумывалось.

— Я совершил роковую ошибку — не вернулся на безопасную тропу, а продолжил искать быстрый путь, — объясняет читатель. — И он оказался чересчур быстрым. Я катился кубарем вниз более ста метров. Когда осознал происходящее, был уверен, что это мои последние мгновения. Каска слетела, поэтому я всячески пытался руками уберечь голову от ударов. Но рассечений, шрамов и сотрясения избежать, конечно, не удалось. А самой страшной была мысль, что я сломаю позвоночник и останусь парализован. После «приземления» несколько секунд я боялся пошевелиться. Но позже обнаружил (к своей огромной радости), что все мои конечности работают, хоть некоторые и сломаны.

К счастью, рядом были люди, которые незамедлительно вызвали спасателей. Те прилетели за читателем на вертолете уже через 15 минут. Там же в горах остановили самые обильные кровотечения, а потом молодого человека на носилках затащили в вертолет.

— В госпитале диагностировали два перелома ноги, копчика и компрессионный перелом позвонка. Наложили 13 швов и гипс, который снял четыре дня назад, — описывает он последствия своего отдыха. — Нога не в идеальном состоянии, но хотя бы уже не загипсована. Заживление спины займет около трех месяцев. Но осознание, что я чудом остался жив и не стал инвалидом, помогало более терпеливо относиться к тому, что я вторую часть лета передвигаюсь на костылях. Уверен, что ничего в жизни не происходит просто так, а значит, мне просто нужно было что-то переосмыслить.

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