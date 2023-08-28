Могилев накрыла гроза с ливнем и градом
- 28.08.2023, 20:04
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Размеры градин были такими, что остались вмятины на машине.
В Могилеве прошла гроза, из-за чего оказались подтоплены некоторые дороги, судя по видео видео в соцсетях. Гроза сопровождалась крупным градом, который повредил как минимум один автомобиль, отмечает «Зеркало».
Гроза, ливень и град начались ближе к концу рабочего дня. От падающих льдин люди прятались под навесами.
Как утверждают жители города, крупные льдины помяли по крайней мере одно авто. «Спутник (район Могилева — прим.), вся машина помятая», — собщил один автовладелец.
Обильные осадки привели к подтоплению дорог. Например, в районе 26-й школы на улице Строителей.
Напомним, в Беларуси на 28 августа Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. На большей части страны ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра.