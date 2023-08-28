Украинские защитники метко поразили уникальную цель на Херсонщине 28.08.2023, 20:18

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Ее стоимость — около 200 миллионов долларов.

Украинские защитники продемонстрировали, как реактивники Сил обороны юга метко поразили уникальную цель. Речь идет о комплексе «Предел-Е», который российские захватчики называют мобильной береговой радиолокационной станцией загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью.

«Именно так новинку своего военно-промышленного комплекса «Предел-Е» амбициозно и помпезно россияне презентовали узкому кругу специалистов в июне этого года. Затем в режиме «совершенно секретно» направили ее на временно оккупированную Херсонщину, чтобы отслеживать украинские действия и по морю, и по суше», - рассказали в Силах обороны Украины.

Отмечается, что эксклюзивный «Предел-Е» прикрывал еще и достаточно современный комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-2», но украинские защитники вычислили цель.

«И вот уже в августе уникальную разработку стоимостью 200 миллионов долларов США украинские воины прожарили вдребезги, вместе с комплексом-защитником. Вот такой теперь у россиян «предел» возможностей на юге Украины», - отмечают украинские военные.

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