Стало известно, сколько белорусов получили разрешения на проживание в ЕС в 2022 году 11 28.08.2023, 20:22

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Это впечатляющее число.

В 2022 году страны Евросоюза выдали иностранцам рекордное количество первичных разрешений на пребывание. Каждое одиннадцатое из них получили граждане Беларуси. Евростат опубликовал полную статистику по странам ЕС за прошлый год. Из базы данных мы узнали, какие страны приняли больше всего белорусов, где осело больше мужчин, а где женщин, на каких основаниях выдавались разрешения, какая ситуация с миграцией в целом по странам ЕС. «Зеркало» рассказывает все детали.

Польша — в лидерах

За прошлый год Евросоюз выдал иностранцам около 3,5 млн первичных разрешений на проживание.

Белорусы за 2022-й получили 309 тысяч таких разрешений, или почти 9% от всех выданных в ЕС. Таким образом наши соотечественники вышли на второе место среди всех национальностей. Больше только у украинцев — около 360 тысяч. Граждане Индии получили около 175 тысяч разрешений, Марокко — около 165 тысяч, Сирии — около 140 тысяч, России — около 110 тысяч.

В приеме белорусов с огромным отрывом лидирует Польша: эта страна в 2022 году выдала белорусам 285 496 разрешений на проживание, или 92% от всех выданных в ЕС. И это более чем в два раза больше, чем в 2021 году, когда белорусы получили в Польше 130 903 разрешения.

На втором месте — Литва: она выдала в 2022 году 13 006 разрешений против 9828 годом ранее.

Приводим топ-15 стран ЕС, которые выдавали белорусам больше всего первичных разрешений на проживание.

Как видно, практически все страны увеличили выдачу ВНЖ белорусам. Но вот три резко снизили — это Эстония, Латвия и особенно Чехия. В последней, напомним, с начала войны белорусам отказались выдавать даже студенческие визы.

Кто и по каким причинам переехал в Европу из Беларуси

В Польше среди белорусов — получателей разрешений значительно преобладают мужчины: их в 2022 году было 174 тыс., а женщин — 111 тыс. (здесь не учитываются дети до определенного возраста).

Белорусским детям до 17 лет в Польше выдали 40 тыс. разрешений. В Германии дети составили четверть получателей, а вот в Финляндии из 526 человек лишь 40 были совершеннолетними.

По Литве детализации за прошлый год еще нет, но в 2021-м, например, из 9828 получателей разрешений было лишь 1510 женщин и 613 детей.

В других странах чаще преобладают женщины: Германия — 1161 женщина и 815 мужчин, Кипр — 556 женщин и 545 мужчин, Испания — 682 женщины и 534 мужчины, Италия — 501 женщина и 184 мужчины, Франция — 290 женщин и 152 мужчины. А вот в Латвии разрешения получили 323 мужчины и 207 женщин, в Эстонии — 200 мужчин и 128 женщин, перевес у мужчин есть также в Чехии, Швеции, Венгрии, Словении, Болгарии.

Евростат также приводит детализацию оснований получения разрешения на проживание. Тут интересно то, что в разных странах из «топа» преобладающие причины отличаются.

Так, в Литве из 13 тыс. разрешений 11 тыс. были выданы белорусам на основании работы, 1480 — для воссоединения семьи, 368 — для учебы и только 186 — по иным причинам, среди которых может быть политическое преследование и так далее.

А вот в Польше все наоборот. Здесь 146 тыс. разрешений на проживание были выданы белорусам именно по «иным причинам» — среди них, очевидно, гуманитарные визы и ВНЖ. Для работы в Польше белорусы получили 131 тыс. разрешений, для учебы — 5,3 тыс., для воссоединения семьи — 3258.

В Германии большинство белорусов получили разрешения по семейным причинам — 975 из 1978. По работе — 535 человек, по учебе — 222 человека и 246 — по иным причинам. Аналогичная ситуация в Испании. На Кипре лидируют рабочие основания (484), по семейным выдано 432 разрешения, а «иных» менее 200. В Италии из 742 разрешений 351 выдано по семейным причинам, 142 — для учебы, 166 по иным причинам и лишь 83 — для работы. В остальных странах также преобладают семейные и рабочие основания.

Общую детализацию «иных оснований» провести сложно, так как, похоже, страны по-разному предоставляют данную статистику. Однако Польша, например, указала, что в 2022 году выдала белорусам 24 426 разрешений на пребывание на основании «гуманитарного статуса». В 2021-м их было 18 799, в 2020-м — 2783, а ранее — ноль. Видимо, речь идет о гуманитарных визах и ВНЖ. На основании проживания в стране Польша выдала 16 082 ВНЖ (вдвое больше, чем в 2021 году).

Сколько белорусов уехало в ЕС с 2020 года?

В 2021 году белорусам выдали 149 тыс. разрешений, в 2020-м — 64 тыс. То есть с начала 2020 года по конец 2022-го белорусам было выдано 522 тыс. первичных разрешений на проживание различных типов. Исходя из цифр предыдущих лет, можно предполагать, что за первые полгода 2020-го, до начала активных репрессий в Беларуси, было выдано вряд ли больше 20−30 тыс. из них.

Соответственно, с лета 2020 и до конца 2022 года белорусы получили примерно полмиллиона разрешений на проживание в ЕС. За прошедшую часть 2023 года, если экстраполировать предыдущую динамику, к этому числу могло добавиться еще 100−150 или даже до 200 тыс. человек. То есть количество белорусов, получивших за последние три года документы на проживание в ЕС, на данный момент составляет по умеренной оценке 600−650 тыс. человек.

Напомним, в Беларуси, по данным на 1 января 2023 года, проживало 9 200 617 человек. В официальной статистике по численности населения уехавшие практически не учитываются, если у них остается прописка по месту жительства в Беларуси.

А что в целом по ЕС?

3,5 млн первичных разрешений на проживание, выданных ЕС в 2022 году, это рекордное количество за время ведения статистики — с 2009 года. Впервые превышен и доковидный уровень 2019-го (3 млн).

В своем первоначальном отчете за 2022 год почти месяц назад Евростат сообщал о 3,7 млн выданных разрешений, однако на тот момент не было свежих данных от Польши, и для отчета было применено число за 2021 год. Однако в 2022-м Польша выдала меньше разрешений, чем годом ранее, поэтому итоговую цифру статистики мы пересчитали в меньшую сторону. До сих пор нет данных по Хорватии, но там ожидается не больше 30−50 тыс. разрешений, а для белорусов — лишь несколько десятков (и мы учли примерные цифры в своих расчетах).

Лидером по выдаче первичных разрешений на проживание, как и во все последние годы, остается Польша — даже несмотря на то, что в 2022-м у нее произошло сильное снижение (700 тыс. выданных документов против 967 тыс. в 2021 году).

Топ-10 по итогам 2022 года выглядит так:

Польша — 700 тысяч;

Германия — 539 тысяч;

Испания — 457 тысяч;

Италия — 338 тысяч;

Франция — 324 тысячи;

Нидерланды — 137 тысяч;

Португалия — 109 тысяч;

Ирландия — 86 тысяч;

Швеция — 85 тысяч;

Бельгия — 69 тысяч.

В большинстве стран наблюдается в основном существенный рост выдачи разрешений. Например, Германия выдала в 2021-м 186 тыс. разрешений (правда, до ковида, в 2019-м, было 460 тыс.). Испания — 372 тыс., Италия — с 274 тыс., Франция — с 287 тыс.

Значительное снижение выдачи разрешений наблюдается только в Чехии: в прошлом году там выдали 54 тыс. первичных разрешений, тогда как в 2021-м — 74 тыс., а в 2019-м — 117 тыс. Небольшое снижение есть в Словакии (на 6%) и Венгрии (на 1%).

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