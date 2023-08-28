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Группа «Награш band» записала песню в поддержку украинских девушек, защищающих родную землю

  • 28.08.2023, 20:33
Группа «Награш band» записала песню в поддержку украинских девушек, защищающих родную землю

Клип набрал уже почти 4,5 миллиона просмотров.

Известная украинская группа «Награш band» поделилась песней «Така красива» в поддержку украинских девушек, которые защищают родную землю от российских оккупантов. Отметим, что на Youtube клип набрал почти 4,5 миллиона просмотров.

«Награш band» - патриотические, авторские, современные и народные украинские песни в сочетании с аутентичными инструментами и современными ритмами.

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