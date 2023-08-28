Появился спутниковый снимок последствий удара по российскому комплексу С-400 в Крыму 28.08.2023, 20:46

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Новая украинская ракета показала себя безупречно.

В Сети появились спутниковые снимки последствий удара Сил обороны Украины по одному из компонентов российского комплекса С-400 в оккупированном Крыму 23 августа.

Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов опубликовал в Twitter снимок компании Planet, сделанный 27 августа, на котором видно уничтоженную российскую технику в районе Оленевки.

The aftermath of the Ukrainian strike near Olenivka (annexed Crimea), which resulted in the annihilation of one of the components of the Russian S-400 or S-300 air defense systems on August 23rd, as seen on the high-resolution @planet satellite image captured on August 27th. pic.twitter.com/iqMeutBbkW — Mark Krutov (@kromark) August 28, 2023

Напомним, что 23 августа на мысе Тарханкут в Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф». Взрыв произошел около 10:00 возле села Оленевка. В результате была полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

В Главном управлении разведки отметили, что «Триумф» был «визитной карточкой» средств ПВО страны-агрессора и у россиян было немного таких комплексов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что С-400 был уничтожен новой украинской ракетой, которая «показала себя абсолютно безупречно».

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