Две минские компании, работавшие с «Яндекс.Такси», не заплатили водителям 2 28.08.2023, 20:55

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Речь может идти о сотнях работников.

Две минские компании, работавшие с «Яндекс.Такси», оставили без оплаты водителей. Речь может идти о сотнях работников. Об этом «Зеркалу» рассказали таксисты, которые сотрудничали с этими парками. Получить комментарии самих компаний не удалось.

По информации белорусов, в июле проблемы с выплатами начались у фирмы «Универсальная доставка», а следом — у «Бамбалби». Оба парка сотрудничали с «Яндекс.Такси». Водители, которые работали через эти парки, рассказали нам, что руководство предупредило водителей, что банк не может выдать им нужную сумму с расчетного счета, «а те деньги, что сняли, уже раздали первым водителям, которые приехали на офис». Позже в компании заявили, что кто-то украл средства со счетов компании, в связи с чем водители не смогут получить положенные им выплаты.

Вскоре после этого начались похожие проблемы у компании «Бамбалби». Там, по информации водителей, тоже сначала ссылались на проблемы со снятием средств со счетов фирмы. «А 14 августа руководство парка посредством телеграм-чата проинформировало через менеджеров, что выплат за прошлую неделю не будет, так как деньги украли таким же способом, как и в парке «Универсальная доставка», — сообщил читатель. 15 августа парк отключили от сервиса «Яндекс.Такси» и на него перестали приходить заказы.

«В какой-то момент сказали, что деньги не будут выплачены, так как их кто-то украл со счета [компании]», — написал нам водитель Стефан (имена в тексте изменены), которому один из этих парков задолжал около 700 рублей.

Второй водитель, Валентин, отработал с этим парком недолго. Но, говорит, как только дело дошло до выплат, начались проблемы: «Менеджер сказал, что якобы парк украли, и смогли переоформить его на другого человека через липовые документы купли-продажи».

«Парк не выплатил за отработанную неделю с 14 по 20 августа. Парк сказал, что кто-то по левым документам компанию переоформил на другого директора — и все деньги перечислили на другой расчетный счет», — написал таксист Сергей, который сотрудничал с «Бамбалби».

Представитель одной из фирм сообщил, что «ущерб невыплаченных денег с двух парков составляет больше 350 тысяч белорусских рублей».

Причины невыплат в двух компаниях отличаются, но в них есть довольно много общих черт. Так, «Универсальная доставка», как сообщили таксистам, сменила директора и перевела средства на другой счет фирмы. Наемные менеджеры утверждали, что к этому новому счету у них нет доступа, поэтому они не могли провести выплаты, положенные водителям.

В случае «Бамбалби», по информации таксистов, «кто-то украл фирму». То есть якобы кто-то обманным путем переоформил фирму на нового владельца и после этого «увел» все деньги со счетов компании. Примерно об этом же пишут участники телеграм-канала «Легальное такси РБ». «Парк был переоформлен на непонятного человека, на данный момент подается заявление в органы», — указано на скриншоте, опубликованном в канале.

Журналисты не смогли узнать у компаний, так ли это: по номеру телефона «Универсальной доставки» никто не отвечает. По номеру «Бамбалби» ответила женщина, но уточнила, что «больше не имеет отношения к этим компаниям».

Точное количество пострадавших водителей нам неизвестно, по разным данным, это может быть от 300 до более 1000 человек.

Что говорят в «Яндекс.Такси»

Вот что в «Яндекс.Такси» ответили одному из водителей на запрос о компенсации невыплаченных парком средств.

Кто владеет парками?

«Универсальная доставка» была основана в 2021 году. 6 июля 2023 года у нее изменился состав учредителей и руководитель. По документам, с июля 2023 года фирма принадлежит компании «БизнесПлюсПро», которой в свою очередь владеет белорус Евгений Иванюк. Однако номер телефона «Универсальная доставки» в документах из единого госрегистра указан российский.

«Бамбалби» по документам с 14 августа этого года принадлежит россиянину Роману Белову. До этого на протяжении месяца она была записана на белоруса Николая Новицкого, а с августа 2022-го по июль этого года ее владелицей значилась Яна Марчик.

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