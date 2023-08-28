Украинский летчик: СБУ выполнила на отлично боевую задачу в Курске 28.08.2023, 21:22

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Роман Свитан

Сводка с украинского фронта от Романа Свитана.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины в ночь на 27 августа с помощью дронов атаковала аэродром в российском Курске. Почти все беспилотники СБУ долетели до своих целей.

Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на «24 Канале» прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

«Хлопок» в Курске

Роман Свитан отметил, что, согласно имеющейся информации, это работа СБУ. Несколько десятков дронов, которыми они управляли, нанесли серьезные повреждения 4 Су-30, 1 МИГ-29, а также ЗРК С-300 и «Панцирь». Кроме того, некоторые дроны дошли до систем РЭБ.

- Контрразведка СБУ выполнила отлично боевую задачу. Приблизительно такого же уровня, как своим Sea Baby, – подчеркнул военный эксперт.

Спецслужба развивается, выполняет боевые задачи. Ведь удар по носителям ракет приводит к уменьшению количества ракетных атак.

Разбита российская колонна в Каховке

Вооруженные силы Украины разгромили колонну российских оккупантов в районе Каховки на оккупированной части Херсонщины.

Роман Свитан объяснил, что у россиян в последнее время идет постоянное передвижение, то есть перебрасывание сил и средств. Ведь у них одновременно возникло очень много проблем в районе того же Работино, то есть на Запорожском направлении. А также после высадки десанта ГУР МО в Крыму – соответственно, еще и это направление.

- У них идет постоянное «латание дыр» и соответствующее перебрасывание сил и средств, а здесь уже работает украинская разведка, – добавил Свитан.

Россияне перебрасывают элитные подразделения из Кременной

По словам военного эксперта, у россиян подразделение уже считается «элитным», если нет «сидевших».

- На самом деле, все элитные подразделения были уничтожены украинскими войсками в прошлом году. А те, кого они сейчас набирают, считаются «элитными», если имеют хотя бы береты этих подразделений.

Свитан объяснил, что сейчас для экстренного перебрасывания используют части Воздушно-десантных войск, ведь они наиболее мобильны. Тем более, что они укомплектованы легкой броней, поэтому их и легко перебросить, и легко управлять.

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