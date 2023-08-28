В России начался передел рынка экспорта нефтепродуктов 28.08.2023, 21:42

Речь идет о небольшом числе избранных компаний.

Один из крупнейших экспортных секторов российской экономики оказался на пороге радикального изменения правил игры, отмечает Finanz. Экспорт нефтепродуктов, приносящий в экономику больше $100 млрд в год, может стать уделом небольшого числа избранных компаний.

Правительство РФ уже начало разработку «списка» тех, кому будет разрешено продавать дизель и бензин за валюту. Критерии для такого «списка» направлены в кабмин, сообщил в пятницу министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Рассматривается два варианта: ввести список экспортеров нефтепродуктов или ввести лицензирование экспорта», - сказал он.

Подготовить ограничения на экспорт нефтепродуктов в конце июня поручил вице-премьер РФ Александр Новак после того, как биржевые цены на бензин взлетели на 70% и обновили исторические максимумы. Власти обвинили в «пожаре» на рынке «серых» экспортеров, хотя трейдеры видят ситуацию иначе: по их мнению, цены разгоняют крупные нефтяные компании. Они придерживают топливо, создавая искусственный дефицит, чтобы компенсировать сокращение выплат из бюджета.

По данным Vortexa, Россия экспортирует нефтепродукты в объеме примерно 2,5 млн баррелей в сутки. На пике - в марте 2023 года - объемы доходили до 3 млн баррелей в день, но к августу снизились до 2,2 млн.

Почти 40% топливного экспорта приходится на дизель, который активно покупают страны Африки и не присоединившиеся к санкциям европейские государства.

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