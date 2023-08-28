«Сначала вбиваем клин»: эксперты о тактике боев ВСУ в районе Работино 28.08.2023, 22:14

Украинские защитники расширяют плацдарм.

Украинские войска продолжают вести наступательные действия в районе села Работино (Запорожская область). ВСУ сейчас занимаются вбиванием клина в оборону РФ и расширением плацдарма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана и военного эксперта Владислава Селезнева.

Текущая обстановка в районе села Работино

Украинские войска после Работино продолжают идти по двум линиям: Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое.

- Это те направления, где сейчас продвигаются наши Вооруженные силы, - отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), ВСУ уже атакуют основной комплекс российских укреплений. Агентство Reuters со ссылкой на неназванного украинского командира писало, что самые сложные рубежи пройдены и наступление может пойти легче.

Так называемые российские "военкоры" писали об украинских атаках на якобы тыловые линии возле села Вербовое. Поэтому в ISW считают, что Силы обороны могут находиться вблизи тактических тылов противника. Аналитики предполагают, что следующая линия обороны может быть слабее, хотя все равно представляет серьезную проблему. Теперь передовым отрядам придется пройти сплошные противотанковые рвы, "зубы дракона" и дополнительные минные поля.

ВСУ вбивают клин в оборону оккупантов

Судя по картам, украинским войскам удалось вклиниться между Работино и селом Вербовое, расширив плацдарм не менее, чем на 7 километров. По словам Алексея Гетьмана, это обычная логика - сначала вбивается клин, потом расширяется, подразделения после прорыва не останавливаются, а начинают двигаться по условным тылам противника.

«Слишком глубоко вклиниваться тоже неуместно. Если сразу продвинуться на 15-20 километров, то не успеют подтянуться основные части, и авангард может оказаться как в огневом мешке, так и вообще в окружении», - пояснил военный эксперт.

Для чего еще нужно украинским бойцам расширять плацдарм

Селезнев, в свою очередь, подчеркивает: расширение плацдарма нужно не только потому, что движение по узкому фронту создает риск попадания в котел, но и потому, что увеличение линии соприкосновения заставляет врага растягивать силы, снижая плотность своих позиций и личного состава на них.

Движение на Новопрокоповку и Очеретоватое логично с учетом того, что села расположены на дорогах Т0408 и Т0401 в оккупированный Токмак. После того, как ВСУ дойдут до них, до города останутся считанные километры.

Освобождение села Работино

В конце июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продвинулись по направлению к Работино. 22 августа стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

На следующий день защитники подняли украинский флаг над селом. Сегодня же в Минобороны официально подтвердили освобождение населенного пункта.

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