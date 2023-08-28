В ВСУ заявили, что поможет Украине переломить ход войны на воде 28.08.2023, 22:57

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Впоследствии «для закрепления эффекта» украинская армия будет использовать корабли.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что сейчас для того, чтобы переломить ход войны в море, Украине нужны морские дроны, а потом она уже будет использовать и корабли. Украина уже давно открыла морской фронт этой войны, сказала Гуменюк.

- Просто средства, которыми мы действовали, должны были быть усовершенствованы и отвечать вызовам этой войны. Ее не зря окрестили «войной дронов». И это касается не только воздуха, но и моря, - пояснила она.

Представителя Сил обороны юга подчеркнула, что сейчас украинское войско использует все доступные методы для получения превосходства над российскими террористами в море.

«Вообще, акцент на том, как максимально эффективно противодействовать. Необязательно выстраивать великанов, чтобы побить тех самых великанов, которые нам противодействуют. Мы уже убедились, что маленькими ударами можем наносить больший урон», - отметила Гуменюк.

По ее словам, сейчас суда, которые строятся в Турции для Украины, это более далекая перспектива, которой украинский флот не может ждать так долго в условиях полномасштабного вторжения.

«Поэтому, чтобы переломить ход войны в море, нам пока нужны именно дроны. А потом для закрепления эффекта будут корабли», - сказала она.

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