Назначена дата начала суда над Трампом в Вашингтоне 29.08.2023, 0:55

Дональд Трамп

Адвокаты экс-президента США просили больше времени.

Бывший президент США Дональд Трамп предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне 4 марта 2024 года за попытку отменить свое поражение на выборах 2020 года, постановила в понедельник федеральный судья.

Прокурор окружного суда Джорджии, где Трампу предъявлены обвинения в рэкете и другие обвинения, связанные с его предполагаемыми попытками отменить поражение на выборах в 2020 году, тоже попросила суд назначить дату на 4 марта 2024 года, передает «Голос Америки».

Судья в федеральном суде в Вашингтоне заявила, что адвокаты бывшего президента Дональда Трампа не получат столько времени, сколько они просили, для подготовки к уголовному процессу по обвинению экс-президента в противозаконной попытке отменить поражение на выборах в 2020 году.

Судья окружного суда Таня Чуткан заявила, что Трампу придется совмещать защиту в суде с попытками получить номинацию от Республиканской партии в преддверии президентских выборов в 2024 году.

Адвокаты Трампа просили назначить дату судебного разбирательства на апрель 2026 г., т.е. намного позже президентских выборов в ноябре 2024 г., заявив, что им необходимо время для работы с доказательствами, представленными правительством.

Однако Чуткан заявила, что не будет откладывать судебное разбирательство на столь долгий срок.

«Господин Трамп должен быть готов к дате судебного разбирательства, независимо от своего графика», – сказала она.

Судебное разбирательство по данному делу – одно из четырех уголовных дел, возбужденных против бывшего президента.

Специальный прокурор Джек Смит предложил начать судебное разбирательство 2 января 2024 года, за 11 месяцев до дня выборов.

Трамп не присутствовал на состоявшихся в понедельник слушаниях.

Прокуроры утверждают, что большая часть доказательств состоит из открытых материалов – таких, как заявления Трампа и протоколы заседаний Конгресса.

В понедельник прокуроры заявили, что передали большую часть материалов по делу, которые составляют около 12,8 млн. страниц.

Трамп также должен предстать перед судом в Нью-Йорке 25 марта 2024 г. по обвинениям в сокрытии тайного денежного платежа актрисе.

Кроме того, 20 мая 2024 г. Трамп должен предстать перед федеральным судом во Флориде по обвинениям, также выдвинутым Смитом, согласно которым бывший президент незаконно хранил секретные документы после ухода из Белого дома и пытался препятствовать правосудию.

Бывший президент не признал себя виновным по трем из вышеуказанных дел, а 6 сентября должен явиться в суд штата Джорджия, чтобы ответить на обвинения по четвертому делу, говорится в опубликованном в понедельник судебном документе.

В Джорджии Трампу предъявлены обвинения в рэкете и другие обвинения, связанные с его предполагаемыми попытками отменить поражение на выборах в 2020 году. Прокурор окружного суда Фани Уиллис попросила суд назначить дату на 4 марта 2024 года. Один из 18 обвиняемых в Джорджии, бывший руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус, настаивает на переносе процесса в федеральный суд.

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