Украина переводит на максимум производство оружия 29.08.2023, 2:17

Владимир Зеленский

Об этом заявил Зеленский.

Украина переводит на максимум производство отечественного оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он провел сегодня отдельное совещание по украинскому производству оружия. На нем присутствовали представители Минстратегпром, Укроборонпром и руководители отечественных производств Украины.

«Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, которые сделаны в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша «оборонка» будет давать больший результат», - заявил Зеленский.

Производство оружия в Украине

Ранее президент Украины заявлял, что страна стремится усовершенствовать свой оборонно-промышленный комплекс до такого уровня, чтобы производить оружие западных образцов на своей территории.

А заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в свою очередь объяснил, что Украина ежемесячно увеличивает производство снарядов, чтобы максимально самостоятельно обеспечивать себя боеприпасами. По его словам, идет работа над тем, чтобы производить 155-мм снаряды «натовского» калибра.

К тому же Зеленский говорил, что Украина на сегодняшний день выпускает даже то оружие, которого никогда не было. Общая цифра техники, которая сейчас производится в Украине, в десятки раз превышает те, которые были до войны.

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