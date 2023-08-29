Три сотрудника минского ЖЭСа поделили между собой около $1600 за дезинфекцию подъездов, которую не проводили 29.08.2023, 3:34

В истории замешан и начальник ЖЭС.

Трех сотрудников одной из жилищно-эксплуатационных служб (ЖЭС) Ленинского района Минска подозревают в хищении денег за дезинфекцию подъездов, сообщила прокуратура города Минска. Прокуратура обнаружила данный факт, возбудила дело и передала его в Следственный комитет.

Как считают в прокуратуре, «начальник одной из ЖЭС района совместно с двумя рабочими по комплексной уборке и содержанию домовладений данной службы в 2021 году похитил около 4 тысяч рублей жилищно-эксплуатационного участка».

Начальник ЖЭС вносила заведомо недостоверные сведения в документы о дезинфекции мест общего пользования жилых домов.

«При этом работы, направленные на предотвращение распространения инфекций, фактически не проводились», — рассказали в прокуратуре.

Деньги за фиктивную дезинфекцию начислялись двум людям, а те после делились ими с третьм участником сговора.

В итоге их действия квалифицировали по ч.2 ст. 210 УК — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Сговорившимся коммунальникам грозит до семи лет колонии со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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