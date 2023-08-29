Казахстан убрал генерального консула РФ, устроившего истерику из-за русского языка 1 29.08.2023, 7:45

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Евгений Бобров

Фото: zakon.kz

Дипломат очень быстро покинул страну.

Генеральный консул России в казахском Алматы Евгений Бобров рассказал в интервью ТАСС о спаде использования русского языка в Казахстане. В МИД Казахстана опровергли заявления генконсула и сообщили, что тот уже покинул страну.

Интервью Боброва ТАСС вышло 23 августа. В нем он заявил, что «наблюдается определенный спад в уровне использования и изучения русского языка».

«Есть этому явлению объективные причины — это сокращение русского населения до 15,2%, а есть и определенная направленность Минобразования на изменение государственной программы обучения с опорой на казахский язык», — сказал генконсул.

По данным дипломата, «в последние годы сокращаются русскоязычные школы и классы, исключение предмета „Русский язык“ из программы для учащихся первых классов с казахским языком обучения вызвало в обществе определенную обеспокоенность».

Уже 28 августа официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров опроверг эту информацию, пишет Orda.

«Возможно, данный человек не был в курсе всей информации, которая у нас наблюдается в стране», — заявил Смадияров.

По его словам, более половины из свыше 7700 государственных школ ведут обучение только на казахском языке, 1203 школы — на русском языке, более 2500 школ — на казахском и русском языках.

Он добавил, что планов по полному переходу всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет. Сегодня граждане вправе выбирать, на каком языке будут учиться их дети. Что касается самого Боброва, то он уже не работает в Казахстане.

«Данный сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию», — добавил Смадияров.

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