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В Беларуси пропала волонтер из Украины

  • 29.08.2023, 8:23
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В Беларуси пропала волонтер из Украины
Наталья Захаренко

Она перестала выходить на связь с 19 июля.

Волонтер из Чернигова Наталья Захаренко пропала во время поездки в Беларусь, пишет «Час чернігівський».

Наталья ездила в Беларусь со второй половины 2022 года. Она помогала украинцам, которые застряли в Беларуси и не могли самостоятельно выбраться, выезжать из страны. В Беларусь она ездила на своем автомобиле.

По информации издания, за все время Наталья помогла вывезти около 30 людей. Пункт эвакуации находился в Мозыре.

По словам матери Надежды Захаренко, матери Натальи, ее дочь перестала выходить на связь 19 июля.

«С 19 июля она не выходит на связь. Сколько и куда я ни писала — писала в посольство, прокуратуру, МИД. В посольстве мне ответили, что среди задержанных ее нет. Я не знаю, куда идти и к кому обращаться», — говорит мать Натальи.

Мать волонтерки говорит, что перед поездкой девушка сообщала в чат волонтеров, что едет в Беларусь. К ней обращались со всей Украины с просьбой передать застрявшим в Беларуси беженцам вещи, документы и деньги.

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