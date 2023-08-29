«Вытаскивайте Медведева из комы» 2 Андрей Окунь

29.08.2023, 8:30

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Для экс-президента РФ наступает «звездный час».

«Медуза» пишет, что в администрации президента РФ определились, каких кандидатов хотят видеть рядом с Путиным на приближающихся выборах. Главный критерий — возраст. Выбирают тех, кто не сильно моложе Солнцеликого, чтобы не напоминать избирателям, что их президент приближается к глубокой старости.

Для чувствительных политтехнологов напомню, что их начальник еще крайне болезненно воспринимает свой низкий рост. Кто не видел Путина в жизни, скажу, что великий геополитик и вершитель судеб — маленькая, тощая шмакодявка, которая на всех публичных выступлениях, а особенно в объективах телекамер старается выглядеть выше, чем есть на самом деле. Каблуки, подставки перед трибунами, правильный ракурс объективов… Поэтому и по Кремлю давно бегают такие же коротышки.

Так что вытаскивайте 57-летнего Медведева ростом 162 сантиметра из алкогольной комы. Он как никогда нужен крайне перспективному, низкорослому и поседевшему Путину.

Андрей Окунь, t.me

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